Λέει και τα σωστά του... Τραμπ: Η Ευρώπη να είναι προσεκτική με τη μετανάστευση και την ενέργεια, αλλιώς δεν θα υπάρχει

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά ευρωπαϊκών χωρών μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπ...

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά ευρωπαϊκών χωρών μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε: «Όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει, η Ευρώπη είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια».«Καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί με τη μετανάστευση και την ενέργεια· αν δεν είναι προσεκτικοί με αυτά τα δύο θέματα, δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη» πρόσθεσε.