Τέσσερα Ιρανικά Drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιοχή του Κουρδιστάν κατά τη διάρκεια της νύχτας

ERBIL (Κουρδιστάν) - Τα συστήματα αεράμυνας του Διεθνούς Συνασπισμού αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερα drones πάνω από την περιοχή του...

ERBIL (Κουρδιστάν) - Τα συστήματα αεράμυνας του Διεθνούς Συνασπισμού αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερα drones πάνω από την περιοχή του Κουρδιστάν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, εξουδετερώνοντας επιτυχώς ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το Ερμπίλ και άλλα τρία πάνω από την Ανεξάρτητη Διοίκηση Σοράν στην τελευταία απόπειρα αεροπορικής επίθεσηςΣύμφωνα με δημοσιογράφους του Kurdistan24 στο Ερμπίλ και το Σοράν, τα αμυντικά συστήματα του Συνασπισμού ενεργοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού εντοπίστηκαν πολλαπλά εχθρικά εναέρια αντικείμενα να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Περιφέρειας.Και τα τέσσερα drones αναχαιτίστηκαν πριν φτάσουν στην προβλεπόμενη πορεία τους.Δεν αναφέρθηκαν αμέσως θύματα ή υλικές ζημιές μετά την επιχείρηση και η αεράμυνα του Συνασπισμού παρέμεινε ενεργή καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας συνέχισαν να παρακολουθούν την κατάσταση.Οι τελευταίες αναχαιτίσεις έρχονται μόνο λίγες μέρες αφότου οι δυνάμεις του Συνασπισμού απέτρεψαν αρκετές παρόμοιες επιθέσεις με drone πάνω από το Ερμπίλ, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των εναέριων απειλών παρά τις επανειλημμένες αμυντικές επιτυχίες.Ενώ οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό της Τρίτης, η τελευταία επίθεση αντικατοπτρίζει ένα συνεχιζόμενο μοτίβο απόπειρας εισβολής στον εναέριο χώρο της περιοχής του Κουρδιστάν.