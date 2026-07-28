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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εδώ είναι Τρίτη... Στην Αυστρία: Στα σκαριά σχέδιο για την αύξηση της στρατιωτικής θητείας από έξι σε εννέα μήνες

Ιουλίου 28, 2026

  Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες, από τους έξι στους ε...

 



Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες, από τους έξι στους εννέα. Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει διαβουλεύσεις με το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) και τους Πράσινους, καθώς για να εγκριθεί η μεταρρύθμιση απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή.

Η αυστριακή κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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