Εδώ είναι Τρίτη... Στην Αυστρία: Στα σκαριά σχέδιο για την αύξηση της στρατιωτικής θητείας από έξι σε εννέα μήνες

Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες, από τους έξι στους ε...

Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την αύξηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες, από τους έξι στους εννέα. Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει διαβουλεύσεις με το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) και τους Πράσινους, καθώς για να εγκριθεί η μεταρρύθμιση απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή.Η αυστριακή κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.