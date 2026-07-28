Αύξηση κατά 550% όσων θέλουν να μάθουν Ελληνικά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την Οδύσσεια του Νόλαν!

Το ενδιαφέρον για την εκμάθηση ελληνικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί κατά 550% μέσα σε ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της ταινίας του...

Το ενδιαφέρον για την εκμάθηση ελληνικών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί κατά 550% μέσα σε ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια», σύμφωνα με τους Sunday Times, επικαλούμενους ανάλυση της Google Trends από την πλατφόρμα Preply.Μέσα σε ένα μήνα, ο αριθμός των αναζητήσεων για τη φράση «μάθε ελληνικά» έφτασε τις 6.000. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι έτσι οι Βρετανοί προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τη μυθολογία, την ιστορία και τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην ταινία.Σύμφωνα με την ειδικό στο Preply, Madeleine Enos , η αρχαία ελληνική γλώσσα στην οποία γράφτηκε το ποίημα του Ομήρου διαφέρει σημαντικά από τη νέα ελληνική. Η μελέτη της ελληνικής δεν θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα πρωτότυπα αρχαία κείμενα, αλλά θα σας εισαγάγει στη σύγχρονη κουλτούρα της χώρας.Σημείωσε, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα βρετανικά δημόσια σχολεία παραμένει άνιση.Η ταινία «Η Οδύσσεια» κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 17 Ιουλίου, με έσοδα 264,1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο των κινηματογραφικών αιθουσών, καθιστώντας την το πιο επιτυχημένο ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη μέχρι σήμερα.Η ταινία δράσης-περιπέτειας της Universal απέφερε έσοδα 124,5 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ και πάνω από 139 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.Παρά τα πολυάριθμα επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, η διασκευή του του Ομήρου έγινε το πιο επιτυχημένο ντεμπούτο του Νόλαν φέτος.Η ταινία έκανε πρεμιέρα σε 48 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Ιταλίας, και επίσης πέτυχε το μεγαλύτερο άνοιγμα της Universal σε 11 αγορές. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στη Νότια Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία.Η Οδύσσεια ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.