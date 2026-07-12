Στόχος drones το διυλιστήριο της Σιζράν στη Ρωσία – Μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις

Eπίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 12ης Ιουλίου στο διυλιστήριο πετρελαίου της πόλης Σιζράν, στην...

Eπίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 12ης Ιουλίου στο διυλιστήριο πετρελαίου της πόλης Σιζράν, στην περιφέρεια της Σαμάρα στη Ρωσία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όπως το κανάλι ASTRA, και λογαριασμούς που παρακολουθούν τις στρατιωτικές εξελίξεις στο Telegram, οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για απειλή αεροπορικής επίθεσης γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα. Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 05:00, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν οπτικοακουστικά υλικά από το σημείο, στα οποία αποτυπώνεται μια εκτεταμένη εστία φωτιάς και ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τη βιομηχανική ζώνη του διυλιστηρίου.Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το μέγεθος των ζημιών ή την ύπαρξη τυχόν θυμάτων.Το διυλιστήριο της Σιζράν ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό Rosneft και αποτελεί μία από τις βασικότερες υποδομές καυσίμων της περιοχής, με ονομαστική δυναμικότητα επεξεργασίας έως και 8,9 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως. Η μονάδα παράγει βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ και αεροπορικό κηροζίνη, προϊόντα που η Ρωσία αξιοποιεί ενεργά για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της που επιχειρούν στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.