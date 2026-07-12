Άργος: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου – Θα κληθούν εκ νέου σε απολογία

Βαρύτερο γίνεται το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός που είχε πυροβοληθεί στο κεφά...

Βαρύτερο γίνεται το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι έπειτα από αστυνομική καταδίωξη την περασμένη Τετάρτη, κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7).Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τραγική αυτή εξέλιξη η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί, αναμένεται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.Η διαδικασίαΗ διαδικασία που ακολουθηθεί είναι η εξής: Το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν ο 20χρονος θα στείλει στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση το πιστοποιητικό θανάτου του νεαρού, και τότε το κατηγορητήριο θα αναβαθμιστεί. Οι δύο αστυνομικοί, το Σάββατο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ύστερα από τις πολύωρες απολογίες τους. Μέχρι τον θάνατο του 20χρονου, βρίσκονταν αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.