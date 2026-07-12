Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές στη Ρόδο... 52 χρόνια από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού

Ιουλίου 12, 2026

  Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοπ...

 



Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.



52 χρόνια μετά…



Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)