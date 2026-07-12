Έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσυκλετιστές στη Ρόδο... 52 χρόνια από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού

Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοπ...







Στο λιμάνι της Ρόδου έφτασαν οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού», στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα γεγονότα της Κύπρου και 30 χρόνων από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.52 χρόνια μετά…