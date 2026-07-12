ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε περιαστικές δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από το πρωί της Δευτέρας 13/7 και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητρ...

στο τμήμα του Σέιχ Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη

στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου

στο δασόκτημα Πανοράματος, από τα Πλατανάκια έως το Σκοπευτήριο

στη δασική περιοχή Θέρμης, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλί

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από το πρωί της Δευτέρας 13/7 και για ένα 24ωρο, σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4), σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα.Το μέτρο θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί έως την ίδια ώρα της Τρίτης 14/7. Η απαγόρευση αφορά στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα τού Πανοράματος.Πού δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση