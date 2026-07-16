Δεν υπάρχουν πιο ψεύτες και άτιμοι από αυτούς! «Το casus belli δεν είναι απειλή πολέμου και δεν αποσύρεται» λένε τουρκικές διπλωματικές πηγές

Για να μην μας τρελάνουν οι τούρκοι... Αυτή είναι η ετοιμολογία του casus belli και κυριολεκτικά και διπλωματικά. Άλλη ερμηνεία δεν υπάρχ...









Casus belli (Aφορμή Πολέμου): Η φράση αυτή που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, εκ της λατινικής γραμματείας (Ρωμαϊκό δίκαιο) προερχόμενη, λέγεται επί παντός «γεγονότος<» (συμβάντος) δυνάμενου να προκαλέσει πολεμική εμπλοκή μεταξύ δύο κρατών ή συνασπισμού κρατών έναντι τρίτου ή άλλου συνασπισμού. Όπως, σε περιπτώσεις προσβολής Ηγεμόνων ή άλλων Αρχηγών κρατών, διπλωματικών αντιπροσώπων, ή σε αιφνίδια κατάληψη ξένου εδάφους ή προσβολής άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων κλπ.





Μήνυμα υπέρ της διατήρησης του διαλόγου με την Ελλάδα,, εκπέμπουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, υπάρχουν τομείς στους οποίους η συνεργασία Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται θετικά, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν ότι οι πιο δύσκολες διαφορές παραμένουν ανοιχτές και απαιτούν πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν.Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι τουρκικές διπλωματικές πηγές στο ζήτημα του casus belli, υποστηρίζοντας ότι στην «ελληνική κοινή γνώμη υπάρχει παρερμηνεία της τουρκικής θέσης».Όπως αναφέρουν, η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995 αποτέλεσε αντίδραση στην απόφαση της ελληνικής πλευράς να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας με το οποίο διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.Σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία, «το casus belli δεν συνιστά απειλή πολέμου, αλλά πολιτική διακήρυξη σύμφωνα με την οποία η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει μια τέτοια μονομερή ενέργεια».Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου το 2023, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.Επισημαίνουν ακόμη ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα προτείνει να ανοίξει συνολικός διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου.