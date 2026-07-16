Φύλλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποχώρησε η Αντιτρομοκρατική

Φύλλο και φτερό έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέσ...



Ο 25χρονος συνελήφθη στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/07), αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ήταν στο διαμέρισμά του και αναζητούσαν στοιχεία για την υπόθεση.



Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.



Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Φύλλο και φτερό έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη των Αρχών για την συγκεκριμένη υπόθεση.