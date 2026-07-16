Άγρια συμπλοκή ομάδων Ρομά στην Πάτρα: Δύο στο νοσοκομείο, δύο συλλήψεις

Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες Ρομά με δύο άτομα να τραυματίζονται σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Προσφυγικά της Πάτρας...



Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 τα ξημερώματα κοντά στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Νικαίας, όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από το λαιμό μίας γυναίκας.



Το θύμα της κλοπής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάλεσε για βοήθεια άλλα άτομα με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε δύο ομάδες.



Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία με αστυνομικούς να κάνουν τρεις προσαγωγές ενώ για δύο εξ αυτών σχηματίζεται δικογραφία.

Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες Ρομά με δύο άτομα να τραυματίζονται σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Προσφυγικά της Πάτρας.