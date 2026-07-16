ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ! Θα είμασταν 100.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ αν δεν είχε υπάρξει 1453!...











Ο πληθυσμός της Τουρκίας θα αγγίξει τα 93,5 εκατομμύρια το 2050 οπότε και θα ξεκινήσει να μειώνεται, σύμφωνα με επικαιροποιημένη έρευνα της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας.

















Tην ίδια εποχή ο ελληνικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί, βάσει του σημερινού ρυθμού γεννήσεων και του ρυθμού των θανάτων στα 7,5 εκατ. ψυχές...Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξήθηκε στο 7,5% όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 18,1% (2011). Δηλαδή η Ελλάδα γερνάει, ενώ η Τουρκία σφύζει από νιάτα.Με τη διατήρηση του σημερινού δείκτη γονιμότητας, ο πληθυσμός της Τουρκίας θα διαμορφωθεί σε 89,2 εκατομμύρια το 2075 από 76,5 εκατ. φέτος.Ο δείκτης γονιμότητας από 2,12 το 2006 μειώθηκε σε 2,08 το 2012 στο γενικό πληθυσμό ενώ στις ανώτερες τάξεις βρίσκεται στο 1,02. Υπενθυμίζεται ότι για τη διατήρηση του πληθυσμού σε σταθερό επίπεδο απαιτείται δείκτης γονιμότητας 2,1 (όριο αντικατάστασης).Πάντως με βάση στοιχεία της εταιρείας ερευνών ΚΟΝDΑ, o πληθυσμός των κουρδικής καταγωγής πολιτών της Τουρκίας για το 2013 υπολογίζεται σε 13,4 εκατομμύρια, ήτοι το 17,7% του συνολικού πληθυσμού.Συγκεκριμένα, στις ηλικίες άνω των 18 οι Κούρδοι αποτελούν το 14,7% ενώ στις ηλικίες έως 17 ετών αποτελούν το 24,7% του πληθυσμού, δηλαδή ένα στα τέσσερα παιδιά στην Τουρκία σήμερα είναι κουρδικής καταγωγής.Το 1974 ο τουρκικός πληθυσμός ήταν 32 εκατ. ψυχές ενώ ο ελληνικός 8,5 εκατ., δηλαδή αναλογία κάτω από 4:1. Το 1922 ο πληθυσμός της Τουρκίας ήταν 11 εκατ. κάτοικοι και της Ελλάδας 6,5!Ο Β'ΠΠ και ο Εμφύλιος κόστισε στην χώρα μας σε θανάτους και μείωση γεννήσεων περισσότερο από 1,5 εκατ. ψυχές και "έσβησε" το πληθυσμιακό κέρδος (το μοναδικό εθνικό κέρδος) από την ανταλλαγή πληθυσμών του 1922-1923.Αν υπήρχε στην δεκαετία 1940-1950 αυτό το 1,5 εκατ. ανθρώπων σήμερα θα είχαν αυξήσει τον πληθυσμό της χώρας κατά 4 εκατ. κατοίκους!Υπάρχει όμως ένα εντυπωσιακό στοιχείο σε παλαιότερη μελέτη ομάδας Ελλήνων ιστορικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας στην δεκαετία του '70 που αναφέρει ότι ο ελληνικός πληθυσμός θα ήταν πάνω από 100 εκατ. αν δεν είχε μεσολαβήσει το 1453 και η τουρκική σκλαβιά των σχεδόν τεσσάρων αιώνων.Δείτε τον χάρτη πώς θα ήταν αν είχαν αναχαιτιστεί τα οθωμανικά στίφη τον 15ο αιώνα...Ποιος μπορεί να αδικήσει τον Τ.Οζάλ που είχε πει ότι "Την ελληνοτουρκική διαμάχη θα την λύσει το δημογραφικό";Το χειρότερο απ'όλα είναι ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και ουδείς κάνει κάτι για ξεκινήσει μια ουσιαστική διαδικασία επίλυσης. Μάλλον το αντίθετο γίνεται. Κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν τους Έλληνες...