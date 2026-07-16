ΟΧΙ της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στη μείωση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ -Πως "ακουμπάει" την Ελλάδα;

Με ψήφους 104 υπέρ-314 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε τροπολογία μείωσης της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ κατ...



Διχασμένοι οι Δημοκρατικοί Βουλευτές



Πριν από την ψηφοφορία, υπήρξε διχασμός μεταξύ της ηγεσίας των Δημοκρατικών, με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Hakeem Jeffries (Νέα Υόρκη) να δηλώνει ότι θα αντιταχθεί σε αυτήν και την Katherine Clark (Μασαχουσέτη), την δεύτερη Δημοκρατική στη Βουλή, να υποστηρίζει την τροπολογία του Massie.



Ο Clark φάνηκε να επικρίνει την προσπάθεια του Massie, υπονοώντας ότι ήταν μια «κυνική προσπάθεια» να «διχάσει τους ανθρώπους», αλλά πρόσθεσε ότι ήταν μια «ευκαιρία να πούμε ξεκάθαρα ότι το status quo δεν είναι αποδεκτό».



«Δεν υπάρχει χώρα στην οποία θα έπρεπε να δοθεί λευκή επιταγή για στρατιωτική βοήθεια που δεν συνάδει με τα συμφέροντα και τις αξίες μας ως Αμερικανοί», δήλωσε ο Clark.



Η ψηφοφορία έρχεται σε έντονη αντίθεση με μια τροπολογία που πρότεινε πέρυσι η πρώην βουλευτής Marjorie Taylor Greene (Ρεπουμπλικάνος-GA) για την αφαίρεση 500 εκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ από τον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας του 2026, ο οποίος απέτυχε συντριπτικά με ψήφους 6-422.



Η ψηφοφορία της Τετάρτης έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους πολέμους και τις κατοχές του Ισραήλ στον Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη, και καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να σκοτώνουν Παλαιστίνιους και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο περισσότερων εδαφών στη Γάζα, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025. Πριν από την ψηφοφορία, ο Massie δήλωσε ότι θα «ψήφιζε κατά της χρήσης αμερικανικών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση γενοκτονίας».

Γιατί ενδιαφέρει την Ελλάδα;



Αναφορικά με την Ελλάδα, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροπολογία καταψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους εξής λόγους:



1. Απέδειξε ότι παρά την εξασθένισή του το Ισραηλινό δικομματικό λόμπυ στις ΗΠΑ εξακολουθεί να παραμένει ισχυρό, γεγονός που θα έχει άμεση επίδραση στις μελλοντικές επιλογές του Προέδρου Τράμπ



2. Ελλάδα-Ισραήλ εντείνουν τις πολιτικές-διπλωματικές προσπάθειές τους , ενεργοποιώντας παράλληλα τα λόμπυ τους στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποτρέψουν την πώληση των Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία, πράγμα κατά την εκτίμησή μας εξαιρετικά δύσκολο ιδιαίτερα αναφορικά με τα 6 F-35 που οι Τούρκοι έχουν πληρώσει εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, πριν αποβληθούν από το πρόγραμμα τους λόγω των ρωσικών S-400.



Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω 6 μαχητικά βρίσκονται σταθμευμένα σε στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία έχει εκπαιδεύσει πιλότους της στον χειρισμό τους, γεγονός που θα τα καταστήσει σχεδόν άμεσα επιχειρησιακά σε περίπτωση που δοθούν από τις ΗΠΑ, πράγμα για το οποίο πιέζει ο Ερντογάν .



Συνεπώς κατά την άποψή μας η καταψήφιση της τροπολογίας μείωσης της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, αναφορικά με το ζήτημα των F-35 και της Τουρκίας. pentapostagma.gr

Με ψήφους 104 υπέρ-314 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε τροπολογία μείωσης της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ κατά 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027Κύμα δυσαρέσκειας προς το Ισραήλ εκφράστηκε από 100 Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, οι οποίοι ψήφισαν την Τετάρτη υπέρ μιας τροπολογίας που υπέβαλε ο Βουλευτής Thomas Massie (Ρεπουμπλικάνος-Κεντάκι) για τη μείωση της στρατιωτικής βοήθειας προς αυτό κατά 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή καθώς οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου αντιμετωπίζουν τον αυξανόμενο σκεπτικισμό για τη σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ μεταξύ της βάσης των ψηφοφόρων τους.Καταψηφίστηκε τροπολογία μείωσης της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στην Βουλή των ΑντιπροσώπωνΗ τροπολογία εφόσον "περνούσε" θα είχε αφαιρέσει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε Ξένη Στρατιωτική Χρηματοδότηση, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών που παρέχει χρηματοδότηση σε ξένες κυβερνήσεις για την αγορά αμερικανικών όπλων, από τον Νόμο περί Πιστώσεων Εθνικής Ασφάλειας, Υπουργείου Εξωτερικών και Συναφών Προγραμμάτων του 2027.Η τροπολογία του Massie απορρίφθηκε με ψήφους 104-314, αλλά περισσότεροι Δημοκρατικοί υποστήριξαν την προσπάθεια παρά ψήφισαν κατά. Συνολικά 103 Δημοκρατικοί ψήφισαν ναι, 98 ψήφισαν όχι, 10 ψήφισαν παρόντες και τέσσερις δεν ψήφισαν. Ο Massie ήταν ο μόνος Ρεπουμπλικάνος που υποστήριξε την τροπολογία.