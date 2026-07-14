Ο Τραμπ τα βλέπει αυτά ή όχι; Οι Τούρκοι αγοράζουν ακόμα φθηνά καύσιμα από την αγαπημένη τους Ρωσία

Τουρκία και Ουκρανία εισήλθαν πλεόν σε σοβαρή μυστική προς το παρόν κρίση, λόγω των επιθέσεων με drones του Κιέβου σε ρωσικά δεξαμενόπλ...

Τουρκία και Ουκρανία εισήλθαν πλεόν σε σοβαρή μυστική προς το παρόν κρίση, λόγω των επιθέσεων με drones του Κιέβου σε ρωσικά δεξαμενόπλοια που κινούνται για τις τουρκικές ακτές.Μεγάλη οργή επικρατεί στην Άγκυρα από την άκρως επιθετική στάση των Ουκρανών σε οποιαδήποτε πλοίο κινείται στην Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των τουρκικών.Το κομβικό σημείο όμως με το οποίο οι Τούρκοι είναι έξαλλοι είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι δέχονται στις ακτές τους ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο κάθε 2-3 ημέρες ( σύμφωνα με το aydinlik.com.), και λόγω των επιθέσεων του Κιέβου έχουν πλεόν σοβαρό θέμα.Περισσότερα από 50 πολιτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην Τουρκία , δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο διάστημα στην Μαύρη Θάλασσα.Η Ουκρανία μετέτρεψε τη Μαύρη Θάλασσα σε εμπόλεμη ζώνη μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου.Οι επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα στη Θάλασσα του Αζόφ, επικεντρώθηκαν σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο.Η Τουρκία εξακολουθεί να εισάγει το 50% του πετρελαίου της από τη Ρωσία μέσω δεξαμενόπλοιων. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρονται στην Τουρκία κάθε μήνα.Υπήρξαν μήνες τα τελευταία χρόνια που αυτός ο αριθμός έφτασε τα 12 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Τουρκία κάθε 2-3 ημέρες.Η ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας διατρέχει μεγάλο κίνδυνο και η μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας σε πεδίο μάχης φέρνει ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.Η εξάρτηση αυτή παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω των διεθνών κυρώσεων και της προσπάθειας της Τουρκίας να αποφύγει κυρώσεις από τις ΗΠΑ, οδηγώντας τα διυλιστήρια της σε περιοδικές μειώσεις των αγορών Urals και στροφή σε άλλες πηγές (όπως καύσιμα από το Ιράκ, το Καζακστάν και τη Βραζιλία).Οι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρτκίας είναι πλέον σοβαροί. Η συνεχιζόμενη μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας σε πεδίο συγκρούσεων αυξάνει δραματικά το ρίσκο για τα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τη θαλάσσια οδό.