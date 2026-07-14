Θάνος Αξαρλιάν... Σαν σήμερα... 1992 «Παράπλευρη απώλεια» των ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ της 17Ν...

14 Ιουλίου 1992 Πριν από 26 χρόνια, έπεσε νεκρός ο 20χρονος τότε, Θάνος Αξαρλιάν, από ρουκέτα της Οργάνωσης "17 Νοέμβρη". ...









14 Ιουλίου 1992



Πριν από 26 χρόνια, έπεσε νεκρός ο 20χρονος τότε, Θάνος Αξαρλιάν, από ρουκέτα της Οργάνωσης "17 Νοέμβρη".















Ήταν 14 Ιουλίου 1992 όταν ο Θάνος περνούσε τυχαία το μεσημέρι από τη συμβολή των οδών Καραγεώργη Σερβίας και Βουλής. Εκείνη την ώρα πραγματοποιήθηκε η επίθεση με ρουκέτα της 17 Νοέμβρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του τότε υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά. Από την ισχυρή έκρηξη και τα θραύσματα της ρουκέτας ο Θάνος Αξαρλιάν έχασε τη ζωή του.



