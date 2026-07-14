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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Θάνος Αξαρλιάν... Σαν σήμερα... 1992 «Παράπλευρη απώλεια» των ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ της 17Ν...

Ιουλίου 14, 2026

14 Ιουλίου 1992 Πριν από 26 χρόνια, έπεσε νεκρός ο 20χρονος τότε, Θάνος Αξαρλιάν, από ρουκέτα της Οργάνωσης "17 Νοέμβρη". ...




14 Ιουλίου 1992

Πριν από 26 χρόνια, έπεσε νεκρός ο 20χρονος τότε, Θάνος Αξαρλιάν, από ρουκέτα της Οργάνωσης "17 Νοέμβρη".







Ήταν 14 Ιουλίου 1992 όταν ο Θάνος περνούσε τυχαία το μεσημέρι από τη συμβολή των οδών Καραγεώργη Σερβίας και Βουλής. Εκείνη την ώρα πραγματοποιήθηκε η επίθεση με ρουκέτα της 17 Νοέμβρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του τότε υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά. Από την ισχυρή έκρηξη και τα θραύσματα της ρουκέτας ο Θάνος Αξαρλιάν έχασε τη ζωή του.

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