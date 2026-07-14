Γενικός Πόλεμος και κλιμάκωση των ΗΠΑ στο Ιράν... «Ομιλία προς το έθνος» προανήγγειλε για την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ…

Εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν να έχουν δώσει εκ νέου τη θέση τους στα όπλα, ακόμα με...

Εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν να έχουν δώσει εκ νέου τη θέση τους στα όπλα, ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η προαναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα απευθυνθεί στο αμερικανικό έθνος.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.Εξάλλου, ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες στο Ιράν είχαν ξαναρχίσει.Σε επιστολή που απέστειλε στους ηγέτες του Κογκρέσου την Παρασκευή και την οποία απέκτησε η εφημερίδα «The New York Times» τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «αμυντικές επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν» στις 7 Ιουλίου.Η κοινοποίηση αυτή αναζωπυρώνει εκ νέου τη διαμάχη μεταξύ του Καπιτωλίου και του Λευκού Οίκου σχετικά με την εξουσία του προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.