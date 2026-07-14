1913 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ξάνθη που θα περίμενε όμως άλλα 6 χρόνια για να απελευθερωθεί...

Η Θρακιώτικη πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1375 και για σχεδόν 540 χρόνια βρισκόταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας...
Η Θρακιώτικη πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1375 και για σχεδόν 540 χρόνια βρισκόταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά το γεγονός ότι υπέμενε τόσους αιώνες τον τουρκικό ζυγό, οι Έλληνες που κατοικούσαν στην πόλη κράτησαν αναλλοίωτη την εθνική τους ταυτότητα.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία που σταδιακά παρήκμαζε, έχασε όλα τα εδάφη της στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ελλάδα και την Αλβανία.
Με την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, η περιοχή της Θράκης παραχωρούνταν στη Βουλγαρία. Η «δεύτερη βουλγαρική κατοχή» αποδείχτηκε ιδιαίτερα οδυνηρή. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας. Όσοι αντιστάθηκαν φυλακίζονταν και η περιουσία τους δημευόταν, ενώ πολλοί εξορίστηκαν στη Βουλγαρία....
Έξι χρόνια μετά... Το πρωί της 4ης Οκτωβρίου 1919, στις δέκα και μισή, ελληνικά στρατεύματα υπό τη διαταγή του Υποστράτηγου της ΙΧ Μεραρχίας Γεώργιου Λεοναρδόπουλου, μπήκαν στην πόλη της Ξάνθης. Επικεφαλής των στρατευμάτων ήταν ο Ξανθιώτης Ανθυπολοχαγός Μηχανικού, Γαβριήλ Λαδάς. Η Ξάνθη, έπειτα από 500 χρόνια τουρκικού ζυγού και βουλγαρικής κατοχής ήταν ελεύθερη. Ήταν πάλι ελληνική....
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