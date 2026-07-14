1913 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ξάνθη που θα περίμενε όμως άλλα 6 χρόνια για να απελευθερωθεί...









Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία που σταδιακά παρήκμαζε, έχασε όλα τα εδάφη της στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ελλάδα και την Αλβανία.Τον Οκτώβριο του 1912, τα τότε συμμαχικά βουλγαρικά στρατεύματα απελευθέρωσαν την Ξάνθη από τους Τούρκους. Έπειτα τα βουλγαρικά στρατεύματα μετατράπηκαν σε στρατεύματα κατοχής. Οχτώ μήνες αργότερα, στις 13 Ιουλίου 1913, οι ένοπλες δυνάμεις των Ελλήνων απελευθέρωσαν για πρώτη φορά την Ξάνθη. Η χαρά τους όμως κράτησε μόλις 13 ημέρες.Με την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, η περιοχή της Θράκης παραχωρούνταν στη Βουλγαρία. Η «δεύτερη βουλγαρική κατοχή» αποδείχτηκε ιδιαίτερα οδυνηρή. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας. Όσοι αντιστάθηκαν φυλακίζονταν και η περιουσία τους δημευόταν, ενώ πολλοί εξορίστηκαν στη Βουλγαρία....Έξι χρόνια μετά... Το πρωί της 4ης Οκτωβρίου 1919, στις δέκα και μισή, ελληνικά στρατεύματα υπό τη διαταγή του Υποστράτηγου της ΙΧ Μεραρχίας Γεώργιου Λεοναρδόπουλου, μπήκαν στην πόλη της Ξάνθης. Επικεφαλής των στρατευμάτων ήταν ο Ξανθιώτης Ανθυπολοχαγός Μηχανικού, Γαβριήλ Λαδάς. Η Ξάνθη, έπειτα από 500 χρόνια τουρκικού ζυγού και βουλγαρικής κατοχής ήταν ελεύθερη. Ήταν πάλι ελληνική....