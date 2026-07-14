ΣΜΥ... Ορκίστηκαν οι νέοι υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της Εθνικής Φρουράς

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των νέων μονίμων λοχιών Τάξης 2026 «υποστράτηγος Δημ...



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η έκθεση των κειμηλίων και των ενθυμίων του Ήρωα στο Μουσείο της Σχολής. Τα ανεκτίμητης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας προσωπικά του αντικείμενα είχε δωρίσει η οικογένειά του το 2003 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και πλέον εκτίθενται στη Σχολή.



Στην εκδήλωση παρέστη και ο ανιψιός του αείμνηστου στρατηγού Κώστας Θεοδωράκης ο οποίος δήλωσε: «Με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια αντίκρισα για πρώτη φορά τα τιμημένα και μπαρουτοκαπνισμένα κειμήλια του αείμνηστου θείου μου. Πιστεύω πως μας βλέπει από ψηλά και αγάλλεται η ψυχή του. Ατενίζοντας τους 160 λοχίες να ορκίζονται ως μαθητές της Τάξης που φέρει το όνομά του, επαναλαμβάνω το ρητό "Απάντων τιμιώτερον Πατρίς"».







Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των νέων μονίμων λοχιών Τάξης 2026 «υποστράτηγος Δημήτριος Θεοδωράκης», παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη. Στην τελετή παρέστησαν, η βουλευτής Μαρίνα Κοντοτόλη, ο μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος, εκπρόσωποι των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο γενικός πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη Gela Japaridze, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ακαδημαϊκές αρχές και συγγενείς των ορκισθέντων.Συνολικά ορκίστηκαν 160 μόνιμοι λοχίες, εκ των οποίων 115 από την Ελλάδα, 40 από την Κύπρο και 5 από τη Γεωργία. Τα πτυχία απένειμε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης. Την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος. Εκτός από τα συγχαρητήρια και τις ευχές προς τους νέους λοχίες, αναφερόμενος στον ήρωα της Τάξης, τόνισε: «Ο Υποστράτηγος Δημήτριος Θεοδωράκης σε όλη την στρατιωτική του πορεία έκανε πράξη και τρόπο ζωής το έμβλημα της Σχολής. «Απάντων τιμιώτερον Πατρίς» Ακολούθησε παρέλαση των νέων λοχιών, αναμνηστική φωτογραφία και δεξίωση.