Επιβίωση στον Καύσωνα που είναι ήδη εδώ: Έτσι θα δροσιστούμε αν δεν ανοίξουμε κλιματιστικό

Υπάρχουν τρόποι να νιώσουμε άνετα όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα ακόμη και αν δεν θέλουμε να ανοίξουμε το κλιματιστικό για λόγους...

Η ζέστη προάγει την ενασχόληση με καλοκαιρινές δραστηριότητες, αλλά το σώμα μας δεν πρέπει να εκτίθεται επί μακρόν στη ζέστη καθώς μπορεί να επιβαρυνθούν ο εγκέφαλος και άλλα όργανα σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ.Η εφίδρωση αποτελεί το φυσικό μηχανισμό άμυνας του οργανισμού στην προσπάθειά του να εξισορροπήσει την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά αν ο μηχανισμός αυτός αποτύχει ελλοχεύει ο κίνδυνος υπερθερμίας ή υπερθέρμανσης του σώματος, δηλαδή αυτός της θερμοπληξίας.Tο σώμα μας αποβάλει θερμότητα περιορίζοντας τις καύσεις, διευρύνοντας τα μικρά αγγεία, αυξάνοντας την εφίδρωση και επιταχύνοντας την αναπνοή. Ωστόσο στην προσπάθειά μας να παραμείνουμε δροσεροί στο σπίτι θα βοηθήσουν και ορισμένα ακόμη μέσα που ακολουθούν.Το πρώτο βήμα είναι να πίνουμε άφθονο νερό ώστε να παραμένουμε ενυδατωμένοι. Η θερμοκρασία του νερού δεν έχει και τόση σημασία, αν και όταν δεν είναι πολύ κρύο, τότε πίνουμε περισσότερο όπως εξηγεί οWendell Porter, λέκτορας αγροτικής και βιολογικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Η ανεπαρκής λήψη υγρών και η επακόλουθη αφυδάτωση επιτείνουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.Τα δροσερά ντους βοηθούν επίσης να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του σώματος. Εάν μάλιστα προσθέσετε και σαπούνι με άρωμα μέντας η αίσθηση δροσιάς θα είναι μεγαλύτερη καθώς η μενθόλη της μέντας ενεργοποιεί τους υποδοχείς του εγκεφάλου που μεταδίδουν την αίσθηση δροσιάς.Τοποθετήστε παγοκυψέλες σε καρπούς και λαιμό. Πρόκειται για τα σημεία που μετράμε τους παλμούς μας και θα εκπλαγείτε διαπιστώνοντας ότι η αίσθηση δροσιάς που θα νιώσετε είναι άμεση.Τοποθετήστε τους ανεμιστήρες προς το παράθυρο ώστε να διοχετεύουν προς τα έξω τον ζεστό αέρα που εισέρχεται από το παράθυρο και να τον αντικαθιστούν με κρύο.Ανοίγετε τα παράθυρα ώστε να κάνουν ρεύμα αέρα τις πολύ πρωινές καθώς και τις βραδινές ώρες όταν η θερμοκρασία μειώνεται. Στη διάρκεια της ημέρας ωστόσο κρατήστε κλειστά τα παράθυρα καθώς και τις κουρτίνες στα παράθυρα με προσανατολισμό στα ανατολικά, συμβουλεύει ο Porter.Φροντίστε ακόμη να κοιμάστε σε βαμβακερά σεντόνια, καθώς δεν ανεβάζουν την θερμοκρασία του σώματος σε αντίθεση με τα συνθετικά.Προτιμήστε το μαγείρεμα τις πρωινές ώρες και καταφύγετε σε δροσιστικά σνακ όπως το παγωτό (με μέτρο).