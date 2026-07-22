Τουρκικά ΜΜΕ: «Παρανοϊκά δημοσιεύματα των Ελλήνων, παντού βλέπουν απειλές»

«Παρανοϊκός γείτονας» Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν κλιμακώσει την παράνοιά τους για την Τουρκία… Αφού κήρυξαν τα οπλικά συστήματα «α...













Έκαναν τον γιο του Αχμέτ Σαντίκ, κατάσκοπο



Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί του ελληνικού τύπου δεν σταμάτησαν εκεί, επεκτεινόμενοι ακόμη και στον γεωργικό τομέα της Θράκης. Επισημάνθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής καπνού και φρούτων στη Θράκη και την Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία είχε αγοραστεί από τον επιχειρηματία Λεβέντ Σαδίκ. Υπενθυμίστηκε ότι ο Λεβέντ Σαδίκ είναι γιος του αείμνηστου Σαδίκ Αχμέτ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ανθέλληνας και Τούρκος εθνικιστής» και ότι ίδρυσε το Κόμμα DEB.



Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το Κόμμα DEB, ενεργώντας με άμεσες οδηγίες από το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή, ήταν πράκτορες του Ερντογάν που καθοδηγούνταν από τη λαχτάρα για την «Πατρίδα» και υποστήριξε ότι το τουρκικό κεφάλαιο είχε την Ελλάδα σε οικονομικό και γεωπολιτικό ασφυκτικό κλοιό.



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Echedoros.blog Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί του ελληνικού τύπου δεν σταμάτησαν εκεί, επεκτεινόμενοι ακόμη και στον γεωργικό τομέα της Θράκης. Επισημάνθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής καπνού και φρούτων στη Θράκη και την Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία είχε αγοραστεί από τον επιχειρηματία Λεβέντ Σαδίκ. Υπενθυμίστηκε ότι ο Λεβέντ Σαδίκ είναι γιος του αείμνηστου Σαδίκ Αχμέτ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ανθέλληνας και Τούρκος εθνικιστής» και ότι ίδρυσε το Κόμμα DEB.Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το Κόμμα DEB, ενεργώντας με άμεσες οδηγίες από το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή, ήταν πράκτορες του Ερντογάν που καθοδηγούνταν από τη λαχτάρα για την «Πατρίδα» και υποστήριξε ότι το τουρκικό κεφάλαιο είχε την Ελλάδα σε οικονομικό και γεωπολιτικό ασφυκτικό κλοιό.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν κλιμακώσει την παράνοιά τους για την Τουρκία… Αφού κήρυξαν τα οπλικά συστήματα «απειλή για την ασφάλεια», τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας τώρα χαρακτηρίζουν και τις τουρκικές επενδύσεις, δηλώνοντας ότι οι Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα παντού, από το Αιγαίο μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος, και τονίζουν: «Οι περιουσίες μας χάνονται μία προς μία. Η κυβέρνηση και οι αρχές δεν κάνουν τίποτα», γράφει ο Ταχσίν Χαν στην Γενί Ακίτ.Τουρκία ταξίδιαΌπως σημειώνει:Στη γειτονική Ελλάδα, η οποία θεωρεί κάθε εγχώρια παραγόμενο όπλο που αναπτύσσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία ως άμεση απειλή για την ίδια της την ύπαρξη και το παρουσιάζει στα πρωτοσέλιδα, η παράνοια για την Τουρκία έχει πλέον εξαπλωθεί και στις επενδύσεις σε ακίνητα και υποδομές. Ο ελληνικός τύπος ανέφερε για άλλη μια φορά την αγορά ακινήτων στη χώρα από Τούρκους πολίτες και εταιρείες, με τίτλους που την περιέγραφαν ως «μεγάλο κίνδυνο» και «κρίση εθνικής ασφάλειας».Μια ανάλυση ειδήσεων που δημοσιεύτηκε από την ελληνική ιστοσελίδα EuroPost – γράφει το τουρκικό δημοσίευμα – δημιούργησε ατμόσφαιρα πανικού, παρομοιάζοντας τις τουρκικές επενδύσεις με μια καταιγίδα και ένα δίχτυ για χταπόδια που κατακλύζουν τη χώρα. Η ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από την περιοχή του Έβρου μέχρι στρατηγικά νησιά στο Αιγαίο, και από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Λευκάδα στο Ιόνιο Πέλαγος, έχει αγοραστεί από Τούρκους.Σημειώνουν, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση αγνοεί εντελώς τα κριτήρια εθνικής ασφάλειας.Η αναφερόμενη ιστοσελίδα υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, επί κυβέρνησης Σαμαρά, ακόμη και το αίτημα του Εμίρη του Κατάρ για την αγορά ενός μικρού νησιού στο Ιόνιο Πέλαγος έπρεπε να εγκριθεί από τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Παναγιωτόπουλο, και την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).Σήμερα, ωστόσο, δεν εφαρμόζονται προηγούμενοι έλεγχοι ή εμπόδια στις τουρκικές επενδύσεις, ανέφερε η ιστοσελίδα, εξαπολύοντας σκληρές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.Έκαναν τον Rahmi Koç όνομα κοντά στον Ερντογάν.Το πιο απτό παράδειγμα αυτής της φρενίτιδας στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ήταν το νησί της Λέσβου. Ένα ρεπορτάζ ανέφερε ότι η στρατηγικής σημασίας Μαρίνα της Λέσβου είχε τεθεί υπό τον έλεγχο του Ομίλου Koç, με επικεφαλής τον Rahmi Koç, ο οποίος φέρεται να έχει στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Ερντογάν.Το ρεπορτάζ ισχυρίστηκε ότι η αγορά ακινήτων στο νησί είχε φτάσει σε κατάσταση απόλυτης τρέλας, με τους Τούρκους να αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις γης, ξενοδοχεία, βίλες, αγροκτήματα, καταστήματα και τουριστικές επιχειρήσεις.Υποστηρίχθηκε επίσης ότι το μήνυμα που ψιθυριζόταν στα αυτιά του τοπικού πληθυσμού, κουρασμένου από την αδιαφορία της Αθήνας και την οικονομική κρίση, ήταν: «Η Αθήνα είναι πολύ μακριά, αλλά εμείς είμαστε ακριβώς δίπλα και φέρνουμε ανάπτυξη στο νησί σας».Η ανάλυση των ειδήσεων υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση στη Λέσβο κλιμακωνόταν ραγδαία στα νησιά Λέρος, Κω και Σάμος.Ο ίδιος φόβος υπάρχει και στον ΈβροΗ EuroPost, η οποία κατασκεύασε ένα παρόμοιο σενάριο φόβου για την παραμεθόρια περιοχή του Έβρου, έγραψε ότι χωριά στον Κεντρικό και Βόρειο Έβρο, εξαιρουμένης της Αλεξανδρούπολης, ουσιαστικά πωλούνταν μαζικά.Υποστηρίχθηκε ότι, εκτός από τους Τούρκους επενδυτές που συρρέουν στην περιοχή, μέλη της τουρκικής μειονότητας από την περιοχή Κάρτζαλι της Νότιας Βουλγαρίας, κατέχοντας βουλγαρικά διαβατήρια, αποκτούσαν επίσης ακίνητα κατά μήκος των συνόρων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η ιστοσελίδα ανέφερε ότι τουρκικές ομάδες είχαν βάλει στο μάτι μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος επενδυτής στη Μαρίνα Λευκάδας ήταν μια τουρκική ομάδα, ότι η ίδια ομάδα συμμετείχε στην εταιρική δομή που επένδυε στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά και ότι αγόραζαν παλιά ξενοδοχεία και κτίρια στο κέντρο της Αθήνας για να τα ανακαινίσουν.