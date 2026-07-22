Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Μια εσωτερική ανάλυση της Γκόλντμαν Σακς φέρεται να κατατάσσει τις τρέχουσες παγκόσμιες εντάσεις ως τις πιο εκρηκτικές από τον Δεύτερο Π...

Μια εσωτερική ανάλυση της Γκόλντμαν Σακς φέρεται να κατατάσσει τις τρέχουσες παγκόσμιες εντάσεις ως τις πιο εκρηκτικές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας ότι ένας ευρύτερος πόλεμος θα μπορούσε να στείλει το πετρέλαιο πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι και να πυροδοτήσει παγκόσμιο πληθωρισμό.Μια εσωτερική ανάλυση της Γκόλντμαν Σακς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σημερινό περιβάλλον παγκόσμιας ασφάλειας είναι το πιο ασταθές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατατάσσοντάς το ακόμη υψηλότερα και από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα.Οι αναλυτές της τράπεζας φέρεται να διαμόρφωσαν την αξιολόγησή τους χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Γεωπολιτικού Κινδύνου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ένα μέτρο που αναπτύχθηκε από τους οικονομολόγους Ντάριο Καλντάρα και Ματέο Ιακοβιέλο, το οποίο καταγράφει τα επίπεδα έντασης σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα δημοσιογραφικής κάλυψης, με απότομες εξάρσεις που ιστορικά συνδέονται τόσο με τους δύο παγκόσμιους πολέμους, όσο και με την ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας, τη διαμάχη του 1962 με τη Σοβιετική Ένωση, και τον αντίκτυπο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.Σύμφωνα με την ανάλυση, οι σημερινές μετρήσεις βρίσκονται πάνω από το επίπεδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια εκείνων των δεκατριών εφιαλτικών ημερών του Οκτωβρίου του 1962, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση έφτασαν στο χείλος μιας αμεσου σύγκρουσης υπό τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι.Η κύρια ανησυχία πίσω από την αξιολόγηση είναι ο κίνδυνος ενός ευρύτερου παγκόσμιου πολέμου που θα μπορούσε να παραλύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να αποκόψει βασικές ναυτιλιακές διαδρομές, επιδεινώνοντας τις διαταραχές που ήδη εξασθενούν την παγκόσμια οικονομία.Η ομάδα εμπορευμάτων της Γκόλντμαν έχει προειδοποιήσει ξεχωριστά ότι η συνεχισμένη σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν οι μάχες παραταθούν και η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνει περιορισμένη, ένα σενάριο που η τράπεζα αναφέρει ότι θα πυροδοτούσε τον πληθωρισμό σε παγκόσμια κλίμακα.Αυτή η προειδοποίηση συνάδει με τα πρόσφατα δελτία εμπορευμάτων της ίδιας της τράπεζας, τα οποία έχουν ήδη επισημάνει την πιθανότητα επιστροφής του πετρελαίου σε τριψήφια αංaριθμα, δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες ροές εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο κινούνται κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων.Σε αυτό το φόντο, η σύσταση της τράπεζας προς τους επενδυτές κλίνει προς εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη λογική ότι η στρατιωτική τεχνολογία που οδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκειται να ωφεληθεί δυσανάλογα από έναν κόσμο που εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένου κινδύνου σύγκρουσης.