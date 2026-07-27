Δείτε βίντεο: Αλβανός βουλευτής ΚΛΕΒΕΙ απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τρέχει...!!!

Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Αλβανία μετά το επεισόδιο στη Βουλή, όπου ο αρχηγός και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκα...





Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο ανήρτηση και ο ίδος ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στον λογαριασμό του και δείχνει τον Σεχάι να κρατά το έγγραφο στα χέρια του και να βγαίνει γρήγορα από την αίθουσα, ενώ μια σύμβουλος του Κοινοβουλίου τον ακολουθεί τρέχοντας ζητώντας του να σταματήσει.









Το χαρτί το οποίο πήρε ο Σεχάι, αφορά τη συμφωνία μέσω της οποίας η Αλβανία αναμένεται να λάβει δάνειο ύψους 302 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις διαδικασίες του αλβανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές είχαν ενημερωθεί ότι μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου και αφού υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.





Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Αλβανία μετά το επεισόδιο στη Βουλή, όπου ο αρχηγός και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι, πήρε απόρρητο έγγραφο που αφορούσε τη στρατιωτική συμφωνία Τιράνων – Ουάσιγκτον και να αποχώρησε από την αίθουσα, παρά τις εκκλήσεις και το κυνηγητό της υπαλλήλου του Κοινοβουλίου να το επιστρέψει.