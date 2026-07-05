Τα δέκα μυστικά για «αθάνατο» αυτοκίνητο από έναν άνθρωπο που έχει διανύσει σχεδόν 5 εκατομμύρια χλμ με ένα Volvo toy '66!

Ιρβ Γκόρντον, ο άνθρωπος που έχει διανύσει 4.800.000 χλμ. με ένα και μόνο αυτοκίνητο, μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά της μακροζωίας του. ...









Ιρβ Γκόρντον, ο άνθρωπος που έχει διανύσει 4.800.000 χλμ. με ένα και μόνο αυτοκίνητο, μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά της μακροζωίας του.Το 1966 ο Ιρβ Γκόρντον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα του σουηδικό κουπέ Volvo P1800 και δεν δίστασε να διαθέσει εισοδήματα ενός χρόνου για να το αγοράσει.Στην πορεία ανακάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει μια από τις καλύτερες επενδύσεις στη ζωή του, καθώς σήμερα, 51 χρόνια μετά, κυκλοφορεί με το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο, το οποίο έχει διανύσει 4.800.000 χιλιόμετρα –και συνεχίζει. Από το 2009, που κέρδισε μάλιστα βραβείο Γκίνες για το αυτοκίνητο με τα περισσότερα χιλιόμετρα στον πλανήτη, έχει αφήσει πολύ πίσω κάθε ανταγωνιστή.Προφανώς ο Γκόρντον είναι ερωτευμένος με το αυτοκίνητο και την οδήγηση και σίγουρα ο πλέον κατάλληλος για να μας μυήσει στο σπάνιο κόσμο των «αθάνατων» αυτοκινήτων. Για να δούμε λοιπόν με ποιους τρόπους, κατάφερε να καλύψει αυτό τον απίστευτο αριθμό χιλιομέτρων με ένα και μόνο αυτοκίνητο.1. Αγοράστε το αυτοκίνητο που πραγματικά επιθυμείτε. Αν δεν έχετε πάθος γι’ αυτό, δεν θα το κρατήσετε για πολύ.2. Αλλάξτε λάδι και φίλτρο το αργότερο κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή 1 έτος, όποιο έρθει πρώτο. Αν ο κατασκευαστής συστήνει συχνότερη αλλαγή, ακολουθήστε τις οδηγίες του.3. Χρησιμοποιείται γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το αυτοκίνητό σας.4. Χρησιμοποιείστε μόνο μια μάρκα και έναν τύπο λιπαντικού, πάντα όμως το ίδιο, από αυτούς που προτείνει ο κατασκευαστής.5. Αφιερώστε μόλις πέντε λεπτά την εβδομάδα για έναν οπτικό έλεγχο του κινητήρα. Ακόμα και οι πιο άσχετοι μηχανολογικά οδηγοί, μπορούν να διακρίνουν διαρροές, σκασμένους σωλήνες ή χαλαρούς ιμάντες.6. Πλένετε συχνά το αυτοκίνητο ειδικά αν το κινείτε κοντά στη θάλασσα ή σε ορεινούς δρόμους που το χειμώνα πέφτει αλάτι για τον πάγο.7. Δυο φορές το χρόνο, περάστε το αμάξωμα με ένα προστατευτικό κερί.8. Βρείτε ένα καλό μηχανικό, εξουσιοδοτημένο για τη μάρκα του αυτοκινήτου σας και μην τον αλλάζετε ποτέ. Σαν το γιατρό σας, θα ξέρει το ιστορικό του αυτοκινήτου και θα μπορεί να το συντηρεί σωστά.9. Χρησιμοποιείτe καύσιμο από σταθμούς ανεφοδιασμού με πολλή κίνηση. Αυτό, διότι η βενζίνη δεν μένει πολύ στις δεξαμενές με αποτέλεσμα να οξειδώνεται και να χάνει τα χαρακτηριστικά της.10. Ακούτε το αυτοκίνητό σας. Μην αγνοείτε παράξενους θορύβους ή ήχους που δεν έχετε παρατηρήσει ξανά. Συνήθως αποτελούν απαρχή βλαβών, που μπορούν να δημιουργήσουν άλλες στη συνέχεια.Όπως θα καταλάβατε, το απόσταγμα της εμπειρίας του ανθρώπου που έχει διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του, δεν έχει να κάνουν με τον τύπο του οχήματος τόσο ή με τον τρόπο οδήγησης, αλλά με την προσοχή στη συντήρησή του.Αν πραγματικά έχετε πάθος με το όχημά σας, το συντηρείτε σωστά και δεν το «βιάζετε» με αξεσουάρ και ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί γι’ αυτό, τότε το ορόσημο των 51 ετών κατοχής ενός αυτοκινήτου και της διάνυσης 4.800.000 χλμ. είναι εκεί για να το διεκδικήσετε.