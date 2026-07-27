Τουρκική προσπάθεια παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ

Η Τουρκία επιχειρεί να παρέμβει στις επερχόμενες εκλογές του Ισραήλ μέσω δραστηριοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσαν ανώτεροι ...

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η δραστηριότητα έχει ως στόχο να επηρεάσει την ισραηλινή κοινή γνώμη, να διαταράξει την προεκλογική εκστρατεία και να εμβαθύνει τις διαιρέσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων εντός της ισραηλινής κοινωνίας.Οι αξιωματούχοι δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τους λογαριασμούς, τις πλατφόρμες ή τους οργανισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμπλέκονται. Επίσης, δεν ανέφεραν εάν η επιχείρηση διευθυνόταν από την τουρκική κυβέρνηση, αναφέρει ρεπορτάζ του AMICHAI STEIN στην Jerusalem Post.Η αξιολόγηση τοποθετεί την Τουρκία μαζί με το Ιράν μεταξύ των ξένων παραγόντων που οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας υποψιάζονται ότι επιχειρούν να επηρεάσουν τις εκλογές και να εκμεταλλευτούν τις διαιρέσεις εντός της ισραηλινής κοινωνίας.Επιπλέον, η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο επικεφαλής της Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), David Zini, ετοιμάζεται να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με ενδείξεις ξένης παρέμβασης στις εκλογές σε μια απόρρητη υποεπιτροπή της Κνεσέτ τη Δευτέρα, ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN News.Ο Zini αναμένεται επίσης να ενημερώσει τους νομοθέτες για την ικανότητα του Ισραήλ να παρακολουθεί τις μυστικές ροές χρημάτων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση πολιτικής δραστηριότητας εντός της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Noam Sohlberg, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ακρόαση.Η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου δήλωσε σε προηγούμενες ακροάσεις της Κνεσέτ ότι είχαν ήδη εντοπιστεί ενδείξεις απόπειρας παρέμβασης στις εκλογές, ανέφερε. Ξένες προσπάθειες επηρεασμού της ψηφοφορίας έχουν γίνει μια αυξανόμενη ανησυχία ενόψει των εκλογών του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, των πρώτων εθνικών εκλογών της χώρας από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο που ακολούθησε.Ο Χέρτζογκ προειδοποιεί για απειλές κατά της ακεραιότητας των εκλογώνΟ Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για απειλές κατά της ακεραιότητας των εκλογών μετά από συνάντηση με τους Ζίνι και Σόλμπεργκ. Ο Χέρτζογκ προέτρεψε τις αρχές επιβολής του νόμου να ενεργήσουν σθεναρά ενάντια στις απειλές και κάλεσε τους Ισραηλινούς να είναι προσεκτικοί όταν καταναλώνουν και κοινοποιούν υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Οι εκλογές αποτελούν δοκιμασία για την ισραηλινή δημοκρατία και αποτελούν επίσης δοκιμασία για την ενότητα και τη συνοχή της ισραηλινής κοινωνίας», δήλωσε ο Χέρτζογκ. Μια έκθεση του Γραφείου του Ελεγκτή του Κράτους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι το Ισραήλ δεν είχε εθνική πολιτική ή ορισμένο κυβερνητικό φορέα υπεύθυνο για τον συντονισμό της αντίδρασης σε ξένες διαδικτυακές εκστρατείες επιρροής, παρά το γεγονός ότι οι αρχές είχαν εντοπίσει την απειλή πριν από χρόνια.Ο Ελεγκτής του Κράτους, Ματανιάχου Ένγκλμαν, προειδοποίησε ότι εχθρικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εμβαθύνουν τις διαιρέσεις, να σπείρουν τον πανικό και να χειραγωγούν την κατανόηση των γεγονότων από τους Ισραηλινούς.Ο πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Χάναν Μέλτσερ, προειδοποίησε επίσης αυτόν τον μήνα ότι το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για απόπειρες ξένων και εγχώριων παραγόντων να παρέμβουν στις εκλογές, μεταξύ άλλων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ανώνυμης δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.