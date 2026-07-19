«Θα σε σκοτώσουμε αν δεν πληρώσεις»: Η νέα τηλεφωνική τρομοκρατία που στοχεύει ηλικιωμένους – Πώς στήνουν την παγίδα

Μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή τηλεφωνικής απάτης, που βασίζεται στον φόβο και την ψυχολογική πίεση, συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές. Οι...

μιλούν με έντονο και αυστηρό ύφος,

δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος,

ζητούν από το θύμα να μην ενημερώσει κανέναν,

παρουσιάζουν την «υπηρεσία προστασίας» ως κάτι επείγον,

εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη που προκαλεί η αναφορά σε αστυνομία ή κρατικές υπηρεσίες.



Η απομόνωση του θύματος από το οικογενειακό του περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθόδου. Ένα απλό τηλεφώνημα σε συγγενή θα μπορούσε συχνά να αποκαλύψει την απάτη, γι’ αυτό οι δράστες προσπαθούν να το αποτρέψουν.



Γιατί τα θύματα είναι συχνά ηλικιωμένοι



Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο τέτοιων κυκλωμάτων, καθώς μπορεί να ζουν μόνοι, να έχουν αποταμιεύσεις στο σπίτι ή να εμπιστεύονται περισσότερο κάποιον που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος αρχής.



Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται επίσης την επιθυμία κάθε ανθρώπου να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Ο φόβος για τη ζωή ή την ασφάλεια γίνεται το σημείο στο οποίο «πατά» η απάτη.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες



Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι:





Κανένας αστυνομικός ή δημόσιος λειτουργός δεν ζητά χρήματα για προστασία.

Δεν πρέπει να δίνονται ποτέ τραπεζικά στοιχεία, κωδικοί ή πληροφορίες για οικονομίες.

Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης, ο πολίτης πρέπει να κλείσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει ο ίδιος με συγγενικό πρόσωπο ή την Αστυνομία.

Δεν πρέπει να ανοίγει η πόρτα σε άγνωστα άτομα που εμφανίζονται απροειδοποίητα για «παραλαβή χρημάτων».



Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ο φόβος είναι το εργαλείο των δραστών. Η ψυχραιμία, η επιβεβαίωση της πληροφορίας και η άμεση ενημέρωση άλλων ανθρώπων μπορούν να αποτρέψουν μια οικονομική και ψυχολογική καταστροφή.