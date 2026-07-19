Κύπρος 1974 «Το να σκοτώνω ήταν η τέχνη μου...» Τουρκοκύπριος εξομολογείται με χαρά πως δολοφονούσε άοπλους αιχμάλωτους Ελληνοκυπρίους

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΝΕΟΣΑ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΟΣΑ ΦΡΙΚΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ... Απίστευτη ε...

Απίστευτη εξομολόγηση, γεμάτη μίσος, Τουρκοκύπριου που σκότωνε ελληνοκύπριους αιχμαλώτους το 1974 κάνει το γύρο του διαδικτύου και σοκάρει.Ο 84χρονος Τουρκοκύπριος, πρώην μέλος της ΤΜΤ, εξομολογείται την δράση του το 1974 ως αξιωματικός στην περιοχή της Μεσαριά.Κατά την διάρκεια της συνέντευξης του σε ζωντανή εκπομπή, ο Τουρκοκύπριος φέρεται να καυχιέται για το πως σκότωνε τους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους, σύμφωνα με τα tourkika nea.Σύμφωνα με τα tourkika nea, ο 84χρονος τότε Τουρκοκύπριος φέρεται να δήλωσε ότι: «Εγώ «κανόνιζα» τους αιχμάλωτους γκιαούρηδες που τους έφερναν εκεί.»«Πρόθεση μου ήταν να τους καθαρίσω όλους», λέει χαρακτηριστικά σύμφωνα με το tourkika nea.Ο δημοσιογράφος που του παίρνει συνέντευξη, έκπληκτος τον ρωτά:«Όταν σκότωνες άοπλους ανυπεράσπιστους αθώους ανθρώπους, πως το έκανες αυτό βλέποντας τους στα μάτια;»Κληθείς να απαντήσει σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα φέρεται να είπε:«Και εκείνοι πολλά έκαναν. Ακόμη και αν αυτοί ήταν αθώοι εγώ που να έβρισκα αυτούς που τα έκαναν;»«Το να σκοτώνω ήταν η τέχνη μου. Όταν ήρθε ο στρατός στο χωριό μας τους συνόδεψα ως την μύτη της Καρπασίας. Ήμουν πολύ χαρούμενος.» φέρεται να δηλώνει ο Τουρκοκύπριος.Σοκαριστική φέρεται να είναι και η συνέχεια των δηλώσεων του 84χρονου σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα:«Όταν πλησίασα στην μύτη είδα πως εκεί καθόταν πολλοί Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι. Πρόθεση μου ήταν να τους καθαρίσω όλους. Κάποιοι που το κατάλαβαν αυτό, ενημέρωσαν τον αξιωματικό τους. Τούρκος αξιωματικός μου είπε πως «Εάν απομακρυνθείς από δίπλα μου θα σε πυροβολήσω». Αναγκαστικά έμεινα δίπλα του. Καιγόμουν που μου ξέφυγαν»