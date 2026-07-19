Χερσαία εισβολή στο Ιραν με τη λήξη του Μουντιάλ αποκαλύπτουν Ισραηλινές πηγές! Θα μπουν και οι Κούρδοι στο παιχνίδι!

Μόλις τελειώσει ο τελικός στο Μουντιάλ ο Τραμπ ετοιμάζει κόλαση στους Ιρανούς - Το Ιράν απειλεί με πόλεμο πλήρους κλίμακας εάν οι ΗΠΑ συν...

Μόλις τελειώσει ο τελικός στο Μουντιάλ ο Τραμπ ετοιμάζει κόλαση στους Ιρανούς - Το Ιράν απειλεί με πόλεμο πλήρους κλίμακας εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τη χώραΜεγάλη ισραηλινή εφημερίδα προειδοποιεί την τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ, η οποία σηματοδοτεί πιθανή σημαντική κλιμάκωση με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας επιχείρησης.Την ίδια στιγμή το Ιράν απειλεί με πόλεμο πλήρους κλίμακας εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τη χώρα.Το Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ. Ορισμένοι αναλυτές πίστευαν ότι το τουρνουά επηρέασε τον χρόνο τυχόν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών κινήσεων και η ολοκλήρωσή του θεωρείται πλέον ως άρση ενός πιθανού περιορισμού.Το τέλος του τουρνουά σηματοδοτεί επίσης την ολοκλήρωση των εορτασμών γύρω από τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας και τα 80ά γενέθλια του Τραμπ.Αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά αεροσκάφη φτάνουν συνεχώς στο Ισραήλ, ενώ η Ουάσινγκτον επεκτείνει τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις και ανώτεροι αξιωματούχοι σηματοδοτούν αυξανόμενη ανυπομονησία μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.Ο αμερικανικός στρατός εκδίδει μια ανακοίνωση στην αρχή κάθε κύματος επιθέσεων στο Ιράν και μια άλλη όταν τελειώνει η επιχείρηση. Το Ιράν απαντά εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς γειτονικές χώρες και ανανεώνοντας τις απειλές του. Το μοτίβο συνεχίστηκε όλη τη νύχτα και μέχρι το πρωί της Κυριακής, όταν οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Κουβέιτ.Ωστόσο, μια σειρά εξελίξεων τις τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους για μια ακόμη κλιμάκωση με το Ιράν, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης μιας επιστροφής σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.