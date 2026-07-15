15χρονη Κυπριοπούλα περιγράφει: «Μου έβγαλε τα ρούχα, μ’ έριξε στο έδαφος και με την απειλή του όπλου του με εβίασε»

Ο αστυνόμος Παναγιώτης Μαχλουζαρίδης ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε με βιβλίο του, τους βιασμούς των γυναικών. Στηριζόμενος κατά τους πρώτο...

Ο αστυνόμος Παναγιώτης Μαχλουζαρίδης ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε με βιβλίο του, τους βιασμούς των γυναικών. Στηριζόμενος κατά τους πρώτους μήνες που ακολούθησαν την εισβολή στις καταθέσεις των γυναικών που βιάστηκαν εξέδωσε το βιβλιαράκι με τίτλο «Οι τουρκικές ωμότητες στην Κύπρο». Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται μεγάλα αποσπάσματα από τα όσα ανέφεραν διάφορες γυναίκες που υπέφεραν τα πάνδεινα στα χέρια του Αττίλα και ντροπιάστηκαν χωρίς αιδώ και σεβασμό:Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:«Μόλις απομάκρυναν τους άνδρες, άρχισαν να χωρίζουν τες νεαρές κοπέλλες και να τες παίρνουν σε απόμερα δωμάτια και να τες βιάζουν. Οι κοπέλλες, ενώ επήγαιναν, έκλαιγαν, ως και ενώ επέστρεφαν. Την 17.8.74 και περί ώραν, 10.30 ενώ ήμουν με τες άλλες γυναίκες, ήρθεν ένας Τούρκος εκ Τουρκίας, μ’ ετράβηξε με την βία και μ’ επήρε σ’ ένα μικρό δωμάτιο. Ματαίως εγώ και η μητέρα μου προσπαθούσαμε να αντισταθούμε.Μόλις με έβαλε από το δωμάτιο, επειδή εγώ δεν ξιντυνόμουν, άρχισε να με κτυπά στο πρόσωπο με τα χέρια. Ακολούθως μου έβγαλε ο ίδιος τα ρούχα, μ’ έριξε κάτω στο έδαφος και με την απειλή του όπλου του με εβίασε. Την ιδίαν ώραν, που με επήραν εμέναν, επήραν και άλλες δύο από το…. (χωριό), τες έβαλαν σε χωριστά δωμάτια και τες εβίασαν. (νέα, 15 χρόνων)».Μια άλλη νέα ανέφερε: «Ψες, 16.8.74 και περί ώραν 11.30 μ.μ., ενώ εκοιμόμουν με τες άλλες γυναίκες, ήρθεν ένας Τούρκος, με εχτύπησε με το όπλο πάνω στην κεφαλή, εσηκώθηκα και επρόσεξα ότι είχε ξυπνήσει και άλλες τέσσερις κοπέλλες, οι οποίες είναι άγνωστες μου.Άρχισαν να μας δένουν τα μάτια και τα χέρια. Εμένα μου τα έδεσεν ο Τούρκος, που με εξύπνησε. Μ’ επήρε μέσα στους αγρούς. Εκεί με εξέντυσε ο ίδιος, όπως ήμουν δεμένη, μου έβγαλε τα ρούχα μου και με έριξε κάτω στο έδαφος και με εβίασεν». (νέα, 17 χρόνων)». (Ε. 59).Η περίπτωση δυο αδελφών συγκλονίζει. Αφηγήθηκε η μία από αυτές: «Ένας από τους Τούρκους στρατιώτες μπήκε μέσα και ένεψε στην αδελφή μου να τον ακολουθήσει για να της δώσει να φάει. Η αδελφή μου δεν πήγε και τότε ένεψε σ’ εμένα να τον ακολουθήσω για να μου δώσει φαγητόν. Εγώ αρνήθηκα, αλλά με το όπλον με ανάγκασε να τον ακολουθήσω.Με οδήγησε σ’ ένα αχούρι και άρχισε να με φιλά. Εγώ κατάλαβα τι ήθελε και προσπάθησα να φύγω, αλλά πάλι με φοβέρισε με το όπλο του και εγώ φοβήθηκα και υπέκυψα. Με έβαλε κάτω στο έδαφος, μου έβγάλε το παντελόνι μου, έβγαλε και εκείνος το παντελόνι του και με εβίασε μια φορά. Μου πήρε την Παναγία μου που είχα στο λαιμό μου και το ρολόι που είχα στο χέρι μου». (νέα 20 χρόνων)Η συνέχεια των μαρτυριών είναι ακόμα πιο αηδιαστική«Στο σπίτι της νέας παραμείναμε περί τες 15 μέρες. Έρχονταν συχνά Τούρκοι και προέβαιναν σε έρευνες. Μετά τρεις περίπου μέρες μ’ επήραν δυο Τούρκοι στρατιώτες σε διπλανό σπίτι και μ’ εβίασαν και οι δυο τους. Άλλοι Τούρκοι στρατιώτες εβίασαν κατά τον ίδιο τρόπο δυο αδελφές και μια άλλη κοπέλλα. Τες δυο αδελφές τες επήραν και τες δυο μαζί. Από το σπίτι που έμενα, εβίασαν την … 35 χρόνων, την … 30 χρόνων, και μια φορά την … 13 χρόνων.Εμένα με εβίασαν μια φορά οι δυο Τούρκοι στρατιώτες. Την … την επήραν σε αγρό και την εβίασαν. Ήτο μικρή και επονούσε και έκλαιε γοερά. Πολύ συχνά έπαιρναν και εβίαζαν δυο αδελφές. Η μια πήρε μια φορά πετρέλαιο για να πιει στην παρουσία των Τούρκων στρατιωτών και ο Τούρκος, που την εβίαζε, της πήρε την φιάλη και την πέταξε. Της είπε ότι δεν ήθελε να πεθάνη.Μια μέρα την έκρυψε ο πατέρας της κι όταν ήρθε ο Τούρκος και δεν την βρήκε, άρχισε να φωνάζη. Ερεύνησε την περιοχή, μα δεν την βρήκε. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε ή νέα και όταν την βρήκε στο σπίτι πάλι, την πήρε και την εβίασε.Η υπόθεση αυτή συνεχιζόταν όλο το διάστημα, που βρισκόμεθα στο χωριό…».Ατελείωτοι βιασμοί«Εκεί στην ίδια μάντρα ήμαστε 207 άτομα, δηλαδή γυναίκες, παιδιά και γέροι. Μας κράτησαν εκεί όλη την μέρα και την νύχτα. Την πρώτη μέρα οι Τούρκοι έπιασαν μια κοπέλα, νομίζω από το…. (χωριό), την επήραν σ’ άλλη μάντρα και, όπως μας είπε, την εβίασαν. Την άλλη μέρα, δηλαδή στες 15/8/74, η ώρα 1 μ.μ. ήρθε στη μάντρα κάποιος Τούρκος και με εχώρισε από τες άλλες γυναίκες και μου ‘πε να πάω μαζί του.Με οδήγησε σ’ ένα σπίτι σαν φάρμα, πολύ μακρυά από την μάντρα, που ήμαστε. Σαν με έπαιρνε, στον δρόμο βρήκαμε άλλο Τούρκο με ποδήλατο κι επήγε κι’ εκείνος μαζί μας. Εκεί στην φάρμα, μου’ πε να βγάλω τα ρούχα μου με νοήματα και, επειδή εγώ έκανα πως δεν αντιλαμβανόμουν, με εκτύπησε στο πρόσωπο και με υποχρέωσε κι’ έβγαλα την μπλούζα μου. Μου τράβηξε την φούστα μου με το ζόρι και μου την έσχισε και μου την έβγαλε.Μετα μου έβγαλε όλα τα ρούχα μου, μ’ ετσίλλησε χαμαί, και, αφού ξιντύθηκε κι’ εκείνος, με εβίασε. ‘Οταν ετελείωσε ο πρώτος, ήρθε ο δεύτερος Τούρκος και, αφού ξιντύθηκε, με εβίασε κι’ εκείνος.Αφού ετελείωσαν και οι δυο, με άφησαν κι’ έφυγα και πήγα στην μάντρα περπατητή, που ήταν και οι άλλες.Την νύχτα της ιδίας μέρας, κατά τα μεσάνυχτα, ήρθε κάποιος Τούρκος με κλεφτοφάναρο και διάλεξε 5 κοπέλες, μεταξύ των οποίων και εμένα, και, αφού μας έβγαλαν έξω, μας έδεσαν τα μάτια με ρούχο και μας οδήγησαν κάπου πολύ μακριά από την μάτρα που ήμαστε, μας ξέντυσαν όλες με την βία και αφού μας έβαλαν την μια δίπλα από την άλλη μέσα σε ένα χωράφι. Μας εβίασαν όλες μαζί.Σήμερα 17/8/74 κατά η ώρα 11 π.μ. 4 Τούρκοι ήρθαν στην μάντρα και με έπιασαν εμένα, την αδελφή μου 15 χρόνων και μιαν άλλη κοπέλα από το (χωριό) μας επήραν λίγο πιο κάτω και αφού μας έβαλαν την κάθε μια ξεχωριστά σε διφορετικές μάντρες και μας εβίασαν και πάλι.Ακουσα την αδελφή μου που εφώναζε την ώρα που την εβίαζαν. Εμένα εκείνος που ήρθε πάνω μου με εβίασε τρεις φορές συνέχεια”.