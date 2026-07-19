Κορυφώνεται ο καύσωνας Δευτέρα και Τρίτη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου

Λόγο για «θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα» κάνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτηση – πρόγνωση καιρού του. Ο γνωστός μετεωρολόγος ...

Λόγο για «θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα» κάνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτηση – πρόγνωση καιρού του. Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη αλλά και για αρκετά ζεστές θερμοκρασίες την Τετάρτη, πριν ξεκινήσει ουσιαστική αποδρομή του φαινομένου.Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι οι αυξημένες θερμοκρασίες. Ο καύσωνας πλήξει κυρίως τα ηπειρωτικά και συγκεκριμένα τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική. Η θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου αν και άλλοι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο και για 43άρια.Για τον ίδιο, η Τετάρτη θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία καθώς η επιφανειακή ζέστη δεν θα υποχωρήσει αμέσως και το έδαφος θα έχει ανεβασμένες θερμοκρασίες από τις προηγούμενες ημέρες.