Κορυφώνεται ο καύσωνας Δευτέρα και Τρίτη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου

Λόγο για «θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα» κάνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτηση – πρόγνωση καιρού του. Ο γνωστός μετεωρολόγος ...
Λόγο για «θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα» κάνει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτηση – πρόγνωση καιρού του. Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη αλλά και για αρκετά ζεστές θερμοκρασίες την Τετάρτη, πριν ξεκινήσει ουσιαστική αποδρομή του φαινομένου.
Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι οι αυξημένες θερμοκρασίες. Ο καύσωνας πλήξει κυρίως τα ηπειρωτικά και συγκεκριμένα τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική. Η θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου αν και άλλοι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο και για 43άρια.
Για τον ίδιο, η Τετάρτη θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία καθώς η επιφανειακή ζέστη δεν θα υποχωρήσει αμέσως και το έδαφος θα έχει ανεβασμένες θερμοκρασίες από τις προηγούμενες ημέρες.
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