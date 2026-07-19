1974..: Κατά την εισβολή των τούρκων η αγιογραφία του Ταξιάρχη εξαφανίζεται από την είσοδο του Ναού στο Μαντάδαμο... αρκετά χρόνια μετά καταγράφεται νέο συγκλονιστικό θαύμα του Αρχιστράτηγου του Θεού

Στο πέρασμα των αιώνων ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έχει κάνει πολλά σπουδαία θαύματα και οι εμφανίσεις του ήταν καθοριστικές κι έδωσαν ελπίδα σε π...





Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την ιστορία του Μιχάλη Διαμάντη και περιγράφει την εμπειρία που είχε και η οποία είναι συγκλονιστική…