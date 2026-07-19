Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγκατέλειψε το Ιράν – Οι Φρουροί κυβερνάνε στο όνομά του, λένε Ισραηλινές πηγές

Εκτός Ιράν φέρεται να βρίσκεται πλέον ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ισραη...

Εκτός Ιράν φέρεται να βρίσκεται πλέον ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ισραηλινές πηγές ασφαλείας.Το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Χαντάθ μετέδωσε την Κυριακή 19/07 ότι ο διάδοχος της ιρανικής ηγεσίας έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τις εξελίξεις στο πεδίο, με αποτέλεσμα το σύνολο των πρόσφατων ανακοινώσεων που φέρουν την υπογραφή του να θεωρείται κατασκευασμένο.Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν βρίσκεται πλέον στη χώρα, ενώ ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι συντάσσουν δηλώσεις στο όνομά του.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλήρης αποσύνδεση του νέου ηγέτη από τα γεγονότα επί του πεδίου σημαίνει ότι όλες οι δηλώσεις και τα γραπτά μηνύματα που εκδόθηκαν πρόσφατα στο όνομά του είναι πλαστά.Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μηνύματα στην πραγματικότητα συντάσσονταν από τον διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλες ανώτερες προσωπικότητες της οργάνωσης, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια ψευδή εντύπωση ελέγχου και συνέχειας.Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ισραήλ να συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις, ακόμη και αν το ιρανικό καθεστώς τού επιτεθεί.Το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας τηλεοπτικό κανάλι Αλ-Χαντάθ, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας, ισχυρίζεται ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στο Ιράν.Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μηνύματα που αποδίδονται στον Χαμενεΐ γράφονται από τον Αχμάντ Βαχιντί και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).Η πηγή υποστηρίζει επίσης ότι βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις απειλούν τη σταθερότητα του IRGC.Τέλος, η πηγή ισχυρίζεται επιπλέον ότι το Ιράν έχει σχεδιάσει επιθέσεις με στόχο Ισραηλινές προσωπικότητες στο Τελ Αβίβ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας προσέφερε επίσης μια ματιά στα απόρρητα επιχειρησιακά σχέδια του ιρανικού καθεστώτος εναντίον του Ισραήλ.Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Τεχεράνη σχεδίασε και έθεσε σε κίνηση μια περίπλοκη επιχείρηση με στόχο τη δολοφονία ανώτερων Ισραηλινών προσωπικοτήτων στο κεντρικό Τελ Αβίβ.Το σχέδιο προοριζόταν ως άμεσο αντίποινο για τη δολοφονία του προηγούμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.Η πηγή ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν το Ισραήλ να λάβει μέρος σε επιθετικές επιχειρήσεις, ακόμη και αν το ιρανικό καθεστώς τού επιτεθεί.«Οι εσωτερικές διαιρέσεις στο Ιράν είναι βαθιές και απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος.