Η Θράκη στο στόχαστρο των τούρκων! Ο Ερντογάν με αφορμή το μνημόσυνο του πράκτορα Σαδικ μίλησε για «τουρκική μειονότητα» και «ομογένεια»

Σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του πράκτορα της Άγκυρας γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ, π...





Κι όλα αυτά εις μνήμη του Αχμέτ Σαδίκ που πήγε κι έπεσε πάνω στο τρακτέρ.... τον οποίο προσπαθούν να ηρωποιήσουν οι τούρκοι!





Σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του πράκτορα της Άγκυρας γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο με τρακτέρ, ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στους ισχυρισμούς του περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη.«Όπως μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και να στεκόμαστε στο πλευρό των ομογενών μας σε κάθε τους δυσκολία», τόνισε ο Ερντογάν, παρότι η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει ρητά και αποκλειστικά μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.