Θρίλερ στο Γαλάτσι: Νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό! Τον βρήκε ο γιός του...

Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνα...

Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνατό του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Ο ηλικιωμένος που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ υπήρχαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 15:00 από τον γιο του.Κατά τις ίδιες πηγές, στο διαμέρισμα -βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου- δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.