Θρίλερ στο Γαλάτσι: Νεκρός 80χρονος με τραύμα στο λαιμό! Τον βρήκε ο γιός του...

Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνα...
Ένας 80χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι το Σάββατο (25/07/2026) με τις έρευνες των Αρχών για το τι οδήγησε στο θάνατό του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο ηλικιωμένος που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ υπήρχαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 15:00 από τον γιο του.
Κατά τις ίδιες πηγές, στο διαμέρισμα -βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου- δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.