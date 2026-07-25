Ισοβίτης από τις φυλακές Διαβατών έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο που ετοίμαζε επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, έ...



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.





Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ισοβίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Παράλληλα, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα αδικήματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου αμέσως μόλις παρέλαβε τη χειροβομβίδα, χωρίς να προλάβει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.



Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα στο σπίτι του Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα. Εκεί εντοπίστηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν βρέθηκε στο σημείο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με όρους, ενώ αναζητείται από τις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι είχε εμπλακεί και σε υπόθεση ναρκωτικών.



Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Αμέσως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή. Κατά τις ίδιες πηγές, η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.



Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό τού είχαν ζητήσει να φύγει.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.