Τρείς κι ο τούρκικος κούκος στο μνημόσυνο του πράκτορα Αχμέτ Σαδίκ! Δεν θέλει μπλεξίματα με την Άγκυρα η θρησκευτική μειονότητα στην Θράκη!

Παρά την τεράστια κινητοποίηση, ούτε διακόσιοι νοματαίοι δεν μαζεύτηκαν για το μνημόσυνο του Σαδίκ στην Κομοτηνή, στους οποίους συμπεριλαμβά...





Παρά την τεράστια κινητοποίηση, ούτε διακόσιοι νοματαίοι δεν μαζεύτηκαν για το μνημόσυνο του Σαδίκ στην Κομοτηνή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι και οι χρηματοδοτούμενοι του προξενείου καθώς και καμιά πενηνταριά κουβαλημένοι από την τουρκία ως εκπρόσωποι του χρηματοδοτικού οργανισμού.

Η μουσουλμανική μειονότητα έχει γυρίσει την πλάτη στα παιχνιδάκια της Άγκυρας πάνω στην πλάτη της, αφού αργά μεν αλλά ευτυχώς κατάλαβαν ότι η τουρκία θέλει ΜΟΝΟ να τους χρησιμοποιήσει για να παίξει τα παιχνίδια της.

Αφήστε που πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμιά όρεξη να τρέχουν πρόσφυγες στα βάθη της Ανατολίας όποτε συμβεί το μοιραίο με την τουρκία μιας και ξέρουν πως κι αυτή η Ανατολική Θράκη θα περιέλθει σε Ελληνικά χέρια μόλις η τουρκία μας δώσει την αφορμή.

Μια άλλη μερίδα δε πιστών και συντηρητικών μουσουλμάνων δεν βλέπει με καλό μάτι την ηρωποίηση ενός αμαρτωλού, αφού κυκλοφορεί ευρέως στην Θράκη και στους κόλπους της μειονότητας πως ο γιατρός Αχμέτ Σαδίκ, είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ πριν πέσει πάνω στο τρακτέρ που προκάλεσε τον θάνατο του.

Στο Κοιμητήριο λοιπόν Καφετζή στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του κόμματος DEB και πρώην βουλευτή Ροδόπης, Σαδίκ Αχμέτ. Η τελετή περιλάμβανε θρησκευτική μνημόνευση και επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του, παρουσία συγγενών του και εκπροσώπων φορέων.

Στην εκδήλωση παρέστη πολυμελής τουρκική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ζεκί Λεβέντ Γκιουμρουκτσού, ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτζιγιές και ο Γενικός Πρόξενος στην Κομοτηνή Αϊκούτ Ουνάλ. Παρόντες ήταν επίσης η πρόεδρος του κόμματος DEB Τσιγντέμ Ασαφόγλου, ο ψευδομουφτής Ξάνθης Μουσταφά Τράμπα, η χήρα του εκλιπόντος Ισίκ Σαδίκ Αχμέτ, ο γιος του Λεβέντ Σαδίκ Αχμέτ, καθώς και εκπρόσωποι τουρκικών κομμάτων (CHP, AK Parti, İYİ Parti, BBP), τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων και εθνικισιτκών /αλυτρωτικών συλλόγων από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τα Σκόπια φυσικά!

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, τόσο ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών όσο και οι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν στην ατζέντα των μειονοτικών διεκδικήσεων, εστιάζοντας σε θέματα εκπαίδευσης, βακουφίων και θρησκευτικών ελευθεριών. Ο κ. Γκιουμρουκτσού μετέφερε χαιρετισμό του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη διαρκή υποστήριξη της Άγκυρας.