Αναζητείται ο Έλληνας που έδωσε στον Αιγύπτιο τη χειροβομβίδα με στόχο τον Ντογιάκο, τι βρέθηκε στο σπίτι του

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται πλέον ο Έλληνας που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής...



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Έλληνα, όπου εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ίδιος δεν βρέθηκε στο σημείο και αναζητείται.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εκτός φυλακής με όρους, ενώ στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε υπόθεση ναρκωτικών.



Η σύλληψη του Αιγύπτιου έγινε αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι επρόκειτο να την παραλάβει. Για τον λόγο αυτό τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και συνελήφθη μόλις ολοκληρώθηκε η παράδοση. Η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Παράλληλα, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα αδικήματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.



Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για τον εντοπισμό του Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα όσο και για τη διαλεύκανση του ρόλου του στην υπόθεση, ενώ παράλληλα επιχειρούν να εξακριβώσουν τους λόγους για τους οποίους φέρεται να δόθηκε η εντολή για την επίθεση.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία που αφορούσε σχεδιαζόμενη επίθεση στο σπίτι του, ζητώντας του να απομακρυνθεί από την οικία του.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται πλέον ο Έλληνας που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.