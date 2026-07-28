Σύρος: Επιμένει η οικογένεια ότι το θανατηφόρο χτύπημα στη διασώστρια του ΕΚΑΒ έγινε εκτός της οικίας

Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ επιμένει ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν σημειώθηκε εντός της οικίας των κατη...

Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ επιμένει ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν σημειώθηκε εντός της οικίας των κατηγορουμένων, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50 έως 70 μέτρων από αυτήν, μετά την αναπαράσταση των επτά δευτερολέπτων που πραγματοποιήθηκε παρουσία των ανακριτικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι ενισχύεται η θέση πως επρόκειτο για επιθετικό και όχι αμυντικό χτύπημα.Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σε συνέχεια της αναπαράστασης των επτά (7) δευτερολέπτων εντός της οικίας των κατηγορουμένων, παρουσία των Ανακριτικών Αρχών, δηλώνουμε ότι παραμένουμε ακλόνητοι και ακόμα πιο πεπεισμένοι ότι το μοιραίο χτύπημα στην άτυχη θανούσα επήλθε εκτός της οικίας και σε απόσταση από αυτήν τουλάχιστον 50 - 70μ. Ενισχύεται σημαντικά η θέση μας ότι πρόκειται για επιθετικό και όχι αμυντικό χτύπημα».Το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, κάτι που αρνείται η οικογένεια του θύματος.Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο», δηλαδή σε τραύμα που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε, το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς διαπέρασε τον πνεύμονα, προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδηγώντας στον θάνατό της.Οι έρευνες για την υπόθεση είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να εντάσσονται στη δικογραφία.Πηγή: skai.gr