ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο Καζαντζάκης θαύμαζε τον Χίτλερ... κι ύστερα τον «ξέπλυνε» το πλυντήριο των μπολσεβίκων - Οι απίστευτες δηλώσεις του...

Συνέντευξη – Ύμνος του Νίκου Καζαντζάκη προς τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, πρίν 82 χρόνια στην «Καθημερινή» της 13ης Ιουλίου 1936, μόλις 22...









Συνέντευξη – Ύμνος του Νίκου Καζαντζάκη προς τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, πρίν 82 χρόνια στην «Καθημερινή» της 13ης Ιουλίου 1936, μόλις 22 ημέρες πρίν ο μπαρμπα-Γιάννης Μεταξάς κηρύξει την 4η Αυγούστου. Την συνέντευξη «θυμήθηκε» η γνωστή Στήλη της «Καθημερινής» «80 χρόνια πρίν» που επιμελείται ο βετεράνος δημοσιογράφος Μιχάλης Κατσίγερας. Μεταφέρω το επίμαχο απόσπασμα…«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑ ΧΙΤΛΕΡ: Κωστής Μπαστιάς: «Νίκος Καζαντζάκης, ο ερημίτης της Αιγίνης». [Περιγραφή συνομιλίας με τον Καζαντζάκη παρουσία της Ελλης Σαμίου, της συζύγου του Χουρμούζιου Μαρίκας Παπαϊωάννου και του Αλέξη Μινωτή.] « [Ο Καζαντζάκης] άνθρωπος που έζησε κι’ αγάπησε τη Ρωσία στέκεται σαν αδέκαστος κριτής μπροστά στο φασισμό. Λογαριάζει ικανόν άνθρωπο τον Μουσσολίνι, αλλά δυνατώτερον τον Χίτλερ. Βρίσκει κάτι προφητικό, κάτι μεσσιανικό, έναν βαθύτερο σκοπό στο Χίτλερ.Ο σκοπός δίνει ζωή στο έργο του, πίστη στους οπαδούς του, εξαγνισμό στα μέσα του. Τέτοιο σκοπό φυλετικό, θρησκευτικό δεν βλέπει στον ιταλικό φασισμό. Βλέπει όμως στους Γιαπωνέζους. Σκοπό βαθύ και μυστικόν, όπως όλοι οι μεγάλοι σκοποί. [...] Δεν επιτρέπεται στον πνευματικόν άνθρωπο της εποχής μας να προσπερνά φαινόμενα σαν την προσφορά των Γιαπωνέζων να μπουν στην αυτόματη τορπίλλη να σκοτωθούν για να γίνουν πειράματα. [...] Μόνον λαοί, φυλές μεγάλες [...] μπορούν να αψηφούν το θάνατο. Τ’ άλλα είναι λόγια, δικηγορισμοί, δημοσιογραφισμοί της αράδας. [...].»Φαντάζεστε να είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις θαυμασμού προς τον Χίτλερ κάποιος άλλος Έλληνας συγγραφέας και να διδασκόταν τόσες δεκαετίες στα σχολεία; Πώς συνέβη το θαύμα και συχωρέθηκαν όλα στον Καζαντζάκη; Προφανώς, λειτούργησε το πλυντήριο των μπολσεβίκων: Αμέσως μόλις έπεσε ο Χίτλερ, ο Καζαντζάκης δήλωσε αριστερός και σοσιαλιστής, όπως ακριβώς έκανε και ο Γεώργιος Σημίτης (ο μπαμπάς του Κώστα) που ενώ επί Κατοχής ήταν το «δεξί χέρι» του Γεωργίου Μερκούρη (αρχηγού των Ελλήνων Ναζιστών), το 1944 ξεπλύθηκε, πηγαίνοντας και προσκυνώντας τον Άρη Βελουχιώτη…"Κοινός Νούς" - Εφημερίδα "Στόχος"