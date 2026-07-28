Γιατί πρέπει να αποκαλείτε την Αλ Γιουνάν «Ελληνική Δημοκρατία»;.. Μάθετε τον λόγο (σαουδαραβικό δημοσίευμα)

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία και κληρονομιά, και έναν μεγάλο πολιτισμό τον οποίο κληρονόμησε η ευρωπαϊκή χώρα, η οποία βρίσκεται στα νοτι...

Η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία και κληρονομιά, και έναν μεγάλο πολιτισμό τον οποίο κληρονόμησε η ευρωπαϊκή χώρα, η οποία βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, από ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη γη χιλιάδες χρόνια, γράφει το αραβικό δημοσίευμα.Δημιούργησαν έναν σπουδαίο πολιτισμό που εξακολουθεί να είναι παροιμιώδης. Μερικοί από εμάς μπορεί να μην ξέρουν ή να εκπλαγούν όταν ακούν το όνομα (Ελληνική Δημοκρατία -αλ Τζουμχουρίατ αλ Χιλίνια) και αυτή η ονομασία αναφέρεται στο κράτος της Ελλάδας. «The Hellenic Republic» είναι το επίσημο όνομα της Ελλάδας στην αγγλική γλώσσα.Το όνομα «Ελληνική Δημοκρατία» αναφέρεται από την εποχή της ελληνιστικής Ελλάδας μεταξύ του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323 π.Χ.) και της Μάχης της Κορίνθου το 146 π.Χ.Η ελληνιστική εποχή ξεκίνησε στην ύστερη περίοδο της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού και άκμασε την περίοδο που ονομάζεται Κλασική Εποχή, που εκτείνεται από τις αρχές του τέταρτου αιώνα π.Χ., μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ.Το όνομα οφείλεται στην αρχαία ελληνική λέξη هيلاس- Ελλάς - Hellas, η οποία ήταν ο αρχικός όρος για αυτό που σήμερα ονομάζεται η Ελληνική Δημοκρατία, από το οποίο, μάλιστα, προέρχεται η γνωστή λέξη Ελληνισμός.Τα ελληνικά επίσημα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν το όνομα «Ελληνική Δημοκρατία» αντί αυτού που λέμε εμείς «Τζουμχουρία αλ Γιουνανία» και το χρησιμοποιούν ως επίσημο προσδιορισμό της ευρωπαϊκής χώρας.Και αυτό είναι το καμάρι τους για τη σύγχρονη και αρχαία ιστορία της χώρας τους και του πολιτισμού τους.masralyoum.net, sabq.org--