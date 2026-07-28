Εξαρθρώθηκε σπείρα που προσποιούταν λογιστές και υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα με λεία πάνω από €300.000

Αποδομήθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρεί...





Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones).



Προσποιούμενοι είτε λογιστές, με το πρόσχημα δήθεν οφειλής προς την Εφορία ή επιβολής προστίμου, είτε υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με το πρόσχημα δήθεν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία εντός των οικιών τους.



Στη συνέχεια, διατηρώντας τα θύματά τους απασχολημένα στην τηλεφωνική γραμμή, άλλα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με «επιχειρησιακά» οχήματα που εκμίσθωναν από εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης, μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.



Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος μισθωτηρίων συμβολαίων ενοικιάσεων αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των απατών.



Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης, σε Τριφυλία Μεσσηνίας, Άνδρο, Κιλκίς, Πεντέλη, Πειραιά και Νάξο, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αποδομήθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Επικράτεια.Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων απατών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα ως μέλη συμμορίας, τα οποία και αναζητούνταν, κατηγορούμενοι άπαντες για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία, υπεξαίρεση και απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με το περιουσιακό όφελος και τη συνολική ζημιά να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν την 23 και 24 Ιουλίου 2026 σε Άνδρο και Αγία Βαρβάρα Αττικής, αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άνδρου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, 2 μέλη της συμμορίας ηλικίας 41 και 44 ετών.Σημειώνεται, ότι κατά τη σύλληψη του 44χρονου, στην κατοχή του βρέθηκαν κοσμήματα, τα οποία είχαν αφαιρέσει τα μέλη της συμμορίας την 22-7-2026 από ηλικιωμένη έπειτα από απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος της, τα οποία και της αποδόθηκαν.Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.Πώς δρούσαν