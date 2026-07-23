«Στην ιστορία δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο δειλός πρωθυπουργός...» Έλεγε για τον Τσίπρα ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι...

Από το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο των δυο αγγέλων...













Στέκεται μπροστά στο μνήμα των δίδυμων κοριτσιών του. Της Σοφίας και την Βασιλικής. Άφησαν την τελευταία τους πνοή αγκαλιασμένα μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους στο οικόπεδο της φρίκης.Κοιτάζει τις φωτογραφίες τους και τα παιδικά παιχνίδια που βρίσκονται παρατεταγμένα στο μάρμαρο….Η οδύνη γίνεται κατηγορώ. Σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, ο πατέρας τα λέει όλα. Για το ευθυνόφοβο κράτος, την στάση του πρωθυπουργού, τις δηλώσεις της Ρένας Δούρου αλλά και την αγκαλιά που του άνοιξαν οι απλοί πολίτες, φίλοι, συγγενείς, εργοδότες, συνάδελφοι.«Ήταν ωραία εκείνη η εικόνα κύριε Τσίπρα, τα Χριστούγεννα στο Μαξίμου, που φιλούσατε τα παιδάκια. Εγώ αναγκάστηκα να φιλήσω τα κοριτσάκια μου καμμένα, παραμορφωμένα.Κυρία Δούρου, ήσασταν υπέροχη με τα μαλλάκια σας, όταν βγαίνατε στις εκπομπές και δικαιολογούσατε τον εαυτό σας!Όμως εμένα δεν μου έμεινε μαλλάκι να κρατήσω ενθύμιο από τα παιδάκια μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, συγγενείς, φίλους, ανθρώπους που στάθηκαν κοντά μου, αστυνομία, πυροσβεστική που με βοήθησαν εκείνες τις ώρες, συναδέλφους, εργοδότες και βέβαια τη γυναίκα μου.Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθείτε. Με νόμιμο τρόπο.Η μόνη γαλήνη που θα βρω στην ψυχή μου, θα είναι τα δικά σας παιδιά, των υπευθύνων, που θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή και θα σας μισήσουν για ότι κάνατε στην οικογένεια μου και σε άλλες οικογένειες»