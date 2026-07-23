Άλλο ένα σύστημα V-BAT για τον Ελληνικό Στρατό από δωρεά του Κωνσταντίνου Μαρτίνου

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος B’ 4439/21.07.2026 η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εθνική...
Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος B’ 4439/21.07.2026 η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με την οποία εγκρίνεται η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ιδιώτη Κωνσταντίνου Μαρτίνου ως δωρητή και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Γενικό Επιτελείο Στρατού – ως δωρεοδόχου.
Του ΚΑΥΣΙΜΑΡΧΗ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση «εγκρίνεται η από 06 Μαΐου 2026 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ιδιώτη Κωνσταντίνου Μαρτίνου (δωρητή) και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Γενικό Επιτελείο Στρατού, (δωρεοδόχος), με αντικείμενο στρατιωτικό εξοπλισμό, ήτοι 1 σ [σύστημα] ΣμηΕΑ «Unmanned Aerial System (UAS) – V-BAT», της εταιρείας «Shield AI», ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.500.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
Σημειώνεται επίσης, ότι «η απαλλαγή από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τον υποκείμενο στο φόρο προμηθευτή προς το δωρητή, παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1050/19-3-2020 (Β’ 942) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και στην κείμενη νομοθεσία».
Το νέο σύστημα θα προστεθεί στα διαθέσιμα δύο συστήματα V-BAT (τέσσερα αεροσκάφη) κάθετης – αποπροσγείωσης (VTOL: Vertical Take Off and Landing) που επίσης αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 7515, 31.12.2024, δωρεά του Αθανασίου Λασκαρίδη του Κωνσταντίνου προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Στρατού, με σκοπό την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού, αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (5.750.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.).
Οι παραλαβές των δύο συστημάτων V-BAT ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2025 και η τελετή επίσημης ένταξη τους σε υπηρεσία έλαβε χώρα στις 14 Μαΐου 2025 στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ», πρώην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Β΄», στον Καρέα Αττικής.
Υπενθυμίζεται, ότι η ειδική διαρκής επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων της Βουλής, στην εξ αναβολής (αρχικά ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10 Ιουνίου) συνεδρίαση της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026, γνωμοδότησε για το πρόγραμμα προμήθειας «ΜΕΑ (Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος) Class II (Τύπου ΙΙ, δηλαδή μέγιστου βάρους απογείωσης 150 έως 600 κιλών)».
Όπως είχε αναφέρει το DP, το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10 συστήματα, εκ των οποίων τα έξι (12 αεροσκάφη και διάφορα φορτία αποστολής) προορίζονται για το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και τα υπόλοιπα τέσσερα συστήματα (οκτώ αεροσκάφη και διάφορα φορτία αποστολής) για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια Εν-Συνεχεία-Υποστήριξης (Ε-Σ-Υ) για χρονικό διάστημα δύο ετών και η εκπαίδευση του προσωπικού. Η υλοποίηση του προγράμματος έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα γίνει μέσω του Οργανισμού Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA: NATO Support and Procurement Agency).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
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