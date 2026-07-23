Άλλο ένα σύστημα V-BAT για τον Ελληνικό Στρατό από δωρεά του Κωνσταντίνου Μαρτίνου

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος B’ 4439/21.07.2026 η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εθνική...



Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).