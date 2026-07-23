Washington Examiner: Ο Τραμπ πρέπει να θέσει όρους στον Erdogan για τα F-35… Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ

Υπό τον τίτλο “Trump should demand major concessions from Erdogan for the F-35”, η διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Washington Examiner ...



Το ερώτημα, επομένως, είναι γιατί ο Τραμπ , που θέλει να κερδίσει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δεν θέτει ως όρο για την πώληση άλλες παραχωρήσεις. Αρχικά, υπάρχει η Κύπρος.



Η 20η Ιουλίου σηματοδότησε την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί. Η Τουρκία έκτοτε έχει εκκαθαρίσει εθνικά το ένα τρίτο του νησιού και έχει μεταφέρει δεκάδες χιλιάδες εποίκους στη Βόρεια Κύπρο. Η τουρκική κατοχή αποτελεί ανησυχία εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ για δύο λόγους.



Πρώτον, τα καζίνο και τα πανεπιστήμια των κατεχόμενων ζωνών έχουν τη φήμη κέντρων για ξέπλυμα χρήματος από τρομοκρατικές οργανώσεις και Ρώσους ολιγάρχες.



Και δεύτερον, η δημιουργία από την Τουρκία ενός κράτους που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν παρά μόνο από την ίδια δημιουργεί προηγούμενο που ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει αποσπώντας εδάφη από τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Αν η Τουρκία θέλει τα F-35, ο Τραμπ θα πρέπει να απαιτήσει ότι πρέπει πρώτα να αποσυρθεί πλήρως από την Κύπρο.



Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τις ΗΠΑ να εξοπλίζουν μία χώρα, η οποία αγκαλιάζει οργανώσεις που οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές. Αν η Τουρκία θέλει τα F-35, o Τραμπ θα πρέπει να απαιτήσει από την Άγκυρα όχι μόνο να χαρακτηρίσει τη Hamas και τη Hezbollah ως τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και να συλλάβει και να εκδώσει τους ηγέτες της Hamas που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος.



Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Τούρκο δικτάτορα “σκληρό τύπο” και “απίστευτο ηγέτη”, ενώ έχει εξηγήσει ότι “η δύναμη είναι ο λόγος που ο Ερντογάν κυβερνά μία πετυχημένη και καλή χώρα”. Η σταθερότητα των δικτατοριών, όμως, αποτελεί ψευδαίσθηση. O Ερντογάν γερνά και έχει υποστεί διάφορες κρίσεις υγείας.



Ο Τραμπ μπορεί να πουλήσει τα F-35 σε μία χώρα που ίσως εισέλθει σε εμφύλιο πόλεμο ή σε κρατική κατάρρευση μετά τον θάνατο του Ερντογάν. Οι δημοκρατίες με ισχυρό κράτος δικαίου τείνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τη μετάβαση. Ο Τραμπ πρέπει να χρησιμοποιήσει τους μοχλούς πίεσης που διαθέτει για να απαιτήσει την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων όπως ο Κούρδος ηγέτης Σελαχτίν Ντεμιρτάς, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και ο φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά.



Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ αποδίδουν προτεραιότητα στη θρησκευτική ελευθερία. Ενώ η ομάδα του Προέδρου Τζο Μπάιντεν αγνόησε τις σφαγές χριστιανών στην Νιγηρία και στην Μπιάφρα και την εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Τραμπ έχει την ευκαιρία να είναι διαφορετικός.



Μπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση όλων ελληνορθόδοξων ιδιοκτησιών, περιλαμβανομένου του Σεμιναρίου της Χάλκης και της Αγίας Σοφίας. Ο Τραμπ πρέπει να απαιτήσει από τον Ερντογάν όχι μόνο να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της αρμενικής γενοκτονίας στο Γιερεβάν.



Οι υποστηρικτές της συμφωνίας για τα F-35 υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται απλά για ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά για την εδραίωση μίας σχέσης που μπορεί να κρατήσει δεκαετίες. Έχουν δίκιο. Αλλά ενώ η σχέση μπορεί να κρατήσει δεκαετίες, ο Ερντογάν έχει πολύ λιγότερο χρόνο. Αν ο Ερντογάν θέλει τα αεροσκάφη, ο Τραμπ πρέπει να δείξει την τέχνη του στο κλείσιμο συμφωνιών. Μπορεί απλά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια σε αυτή τη διαδικασία.



Πηγή: Το ερώτημα, επομένως, είναι γιατί ο Τραμπ , που θέλει να κερδίσει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δεν θέτει ως όρο για την πώληση άλλες παραχωρήσεις. Αρχικά, υπάρχει η Κύπρος.Η 20η Ιουλίου σηματοδότησε την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί. Η Τουρκία έκτοτε έχει εκκαθαρίσει εθνικά το ένα τρίτο του νησιού και έχει μεταφέρει δεκάδες χιλιάδες εποίκους στη Βόρεια Κύπρο. Η τουρκική κατοχή αποτελεί ανησυχία εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ για δύο λόγους.Πρώτον, τα καζίνο και τα πανεπιστήμια των κατεχόμενων ζωνών έχουν τη φήμη κέντρων για ξέπλυμα χρήματος από τρομοκρατικές οργανώσεις και Ρώσους ολιγάρχες.Και δεύτερον, η δημιουργία από την Τουρκία ενός κράτους που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν παρά μόνο από την ίδια δημιουργεί προηγούμενο που ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει αποσπώντας εδάφη από τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Αν η Τουρκία θέλει τα F-35, ο Τραμπ θα πρέπει να απαιτήσει ότι πρέπει πρώτα να αποσυρθεί πλήρως από την Κύπρο.Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τις ΗΠΑ να εξοπλίζουν μία χώρα, η οποία αγκαλιάζει οργανώσεις που οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές. Αν η Τουρκία θέλει τα F-35, o Τραμπ θα πρέπει να απαιτήσει από την Άγκυρα όχι μόνο να χαρακτηρίσει τη Hamas και τη Hezbollah ως τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και να συλλάβει και να εκδώσει τους ηγέτες της Hamas που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος.Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Τούρκο δικτάτορα “σκληρό τύπο” και “απίστευτο ηγέτη”, ενώ έχει εξηγήσει ότι “η δύναμη είναι ο λόγος που ο Ερντογάν κυβερνά μία πετυχημένη και καλή χώρα”. Η σταθερότητα των δικτατοριών, όμως, αποτελεί ψευδαίσθηση. O Ερντογάν γερνά και έχει υποστεί διάφορες κρίσεις υγείας.Ο Τραμπ μπορεί να πουλήσει τα F-35 σε μία χώρα που ίσως εισέλθει σε εμφύλιο πόλεμο ή σε κρατική κατάρρευση μετά τον θάνατο του Ερντογάν. Οι δημοκρατίες με ισχυρό κράτος δικαίου τείνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τη μετάβαση. Ο Τραμπ πρέπει να χρησιμοποιήσει τους μοχλούς πίεσης που διαθέτει για να απαιτήσει την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων όπως ο Κούρδος ηγέτης Σελαχτίν Ντεμιρτάς, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και ο φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά.Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ αποδίδουν προτεραιότητα στη θρησκευτική ελευθερία. Ενώ η ομάδα του Προέδρου Τζο Μπάιντεν αγνόησε τις σφαγές χριστιανών στην Νιγηρία και στην Μπιάφρα και την εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Τραμπ έχει την ευκαιρία να είναι διαφορετικός.Μπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση όλων ελληνορθόδοξων ιδιοκτησιών, περιλαμβανομένου του Σεμιναρίου της Χάλκης και της Αγίας Σοφίας. Ο Τραμπ πρέπει να απαιτήσει από τον Ερντογάν όχι μόνο να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της αρμενικής γενοκτονίας στο Γιερεβάν.Οι υποστηρικτές της συμφωνίας για τα F-35 υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται απλά για ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά για την εδραίωση μίας σχέσης που μπορεί να κρατήσει δεκαετίες. Έχουν δίκιο. Αλλά ενώ η σχέση μπορεί να κρατήσει δεκαετίες, ο Ερντογάν έχει πολύ λιγότερο χρόνο. Αν ο Ερντογάν θέλει τα αεροσκάφη, ο Τραμπ πρέπει να δείξει την τέχνη του στο κλείσιμο συμφωνιών. Μπορεί απλά να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια σε αυτή τη διαδικασία.Πηγή: Washington Examiner

Υπό τον τίτλο “Trump should demand major concessions from Erdogan for the F-35”, η διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Washington Examiner δημοσιεύει άρθρο του Michael Rubin, ο οποίος αναφέρει ότι στις 17 Ιουλίου 2019 οι ΗΠΑ απέβαλαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, πέντε μέρες αφότου ο Ερντογάν παρέλαβε το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-400 που είχε αγοράσει.«Μπορεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να θαυμάζει τον Ερντογάν, αλλά δεν είχε επιλογή. Ο νόμος Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) του 2017 επιβάλει κυρώσεις που ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να άρει σε όσους κάνουν δουλειές με τη Ρωσία, το Ιράν και τη Νότια Κορέα», σημειώνει ο αρθρογράφος.Εφτά χρόνια αργότερα, ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να επαναλάβει την πώληση F-35 στην Τουρκία, την οποία αποκάλεσε “πιστή” σύμμαχο. “Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους”, είπε.Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν εμφανίζεται διατεθειμένος να απαλλαγεί από τους S-400 για να παρακάμψει τον νόμο CAATSA. Οι τελευταίες φήμες αναφέρουν ότι η Τουρκία θα πουλήσει τους S-400 στα ΗΑΕ.Η παράκαμψη του νόμου CAATSA δεν κάνει την πώληση των F-35 στην Τουρκία μία σοφία επιλογή. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας αντιγράφει την αμερικανική τεχνολογία και ο Erdogan έχει επανειλημμένα αγκαλιάσει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Hamas. Η πρόσφατη ανάπτυξη τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο δείχνει ότι ο Erdogan δεν θα τηρήσει συμφωνίες για τη χρήση των F-35.Οι υποστηρικτές της Τουρκίας μπορούν να λένε ότι η χώρα χρειάζεται τα F-35 για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πιο πιθανό να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ, την Κύπρο, την Αρμενία ή την ανατολική Λιβύη.Ο Τραμπ υπήρξε σε όλη του τη ζωή άνθρωπος που έκλεινε συμφωνίες. Έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια καταλαβαίνοντας τι μπορεί να χρεώσει όταν ο αγοραστής εμφανίζεται απελπισμένος. Και η μονοδιάστατη επιθυμία του Ερντογάν για τα κορυφαία μαχητικά F-35 αντανακλά την απελπισία της Άγκυρας, καθώς άλλες χώρες της περιοχής διατηρούν το ποιοτικό στρατιωτικό τους πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας.