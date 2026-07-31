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Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ στο κέντρο της Αθήνας

Ιουλίου 31, 2026

   Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο τ...

  



Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα, που αποδείχθηκε φάρσα, έγινε και την Πέμπτη.

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