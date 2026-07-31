Τηλεφώνημα για βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ στο κέντρο της Αθήνας

Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο τ...



Σύμφωνα με πληροφορίες το τηλεφώνημα έγινε στο προξενείο της Γαλλίας και έκανε λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα δύο κτήρια.



Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο τηλεφώνημα, που αποδείχθηκε φάρσα, έγινε και την Πέμπτη.

Κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας που φιλοξενούνται το προξενείο της Γαλλίας και το ΕΒΕΑ.