Φωτιά στο Γύθειο: Από εισπνοή τοξικού καπνού ο θάνατος του 27χρονου πυροσβέστη

Σήμερα, με τιμές ήρωα, θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Αγρίνιο ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης που έ...

Σήμερα, με τιμές ήρωα, θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Αγρίνιο ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης που έχασε την ζωή του στη φωτιά στο Γύθειο, την ώρα που η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατό του αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.Σύμφωνα με το πόρισμα, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο και όχι από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.Σύμφωνα με το πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης, ο θάνατος του υποδιοικητή δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, διαψεύδοντας τις πρώτες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την τραγωδία.Ο νεαρός αξιωματικός συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί του έχασαν την επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου. Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.Η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο θάνατός του σε παθολογικά αίτια, υποβαθμίζοντας – όπως καταγγέλλουν – το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης».Παράλληλα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, σημειώνοντας ότι: «Από την πρώτη στιγμή δημοσιεύματα αναφέρονταν σε παθολογικά αίτια που δεν είχαν σχέση με την πυρκαγιά, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το γεγονός. Η αλήθεια για τους θανάτους των τριών συναδέλφων μας δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί».