Κούρδοι οι εξεγερμένοι στον Κορυδαλλό! Οργή για την έκδοση Κούρδου κρατούμενου στην Τουρκία

Επεισόδια με φωτιές εκτυλίσσονται στις Φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είν...



Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε στην Πτέρυγα 5 των φυλακών και αφορμή ήταν το γεγονός ότι ένας Κούρδος κρατούμενος, Τούρκος υπήκοος επρόκειτο σήμερα να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών έφτασαν στις φυλακές για να τον παραλάβουν αυτός αντέδρασε και Κούρδοι συγκρατούμενοί του, έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα προς συμπαράσταση του.

Επεισόδια με φωτιές εκτυλίσσονται στις Φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων κρατουμένων.