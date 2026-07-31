Ραγδαίες εξελίξεις στη Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη που προβλέπει αποχώρηση του ισραη...



Οι Πυλώνες και οι Προβλέψεις του Αμερικανικού Σχεδίου



Οι διπλωματικές επαφές είχαν ως κεντρικό στόχο την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ της ισραηλινής πλευράς και της Χαμάς. Η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025, έχοντας ως απώτερη επιδίωξη τον οριστικό τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.



Βάσει των όσων προβλέπει το αμερικανικό πλαίσιο, η διαδικασία περιλαμβάνει τρία διαδοχικά βήματα:



Τον πλήρη αφοπλισμό όλων των παλαιστινιακών ένοπλων παρατάξεων.



Τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές της Γάζας.



Την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία βρίσκεται υπό διαδικασία συγκρότησης.



Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική» και «μνημειώδες βήμα» για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Διασύνδεση του Αφοπλισμού με την Αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων



Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της παράδοσης του οπλισμού. Μόλις ουσιαστικά μηδενιστεί η στρατιωτική ισχύς της Χαμάς και των λοιπών οργανώσεων, οι δυνάμεις του Ισραήλ θα εκκενώσουν την περιοχή.



Στη συνέχεια, η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα στελεχωθεί από στρατιωτικό προσωπικό διαφόρων κρατών υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης», θα αναλάβει δράση. Το διεθνές αυτό σώμα θα συνεργαστεί στενά με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, με στόχο να περιφρουρηθεί η ασφάλεια τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τα γειτονικά κράτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη που προβλέπει αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανάπτυξη διεθνούς δύναμης και μια νέα προσπάθεια για μόνιμη ειρήνη στη ΓάζαΣε μια κομβική ανακοίνωση προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας πως το ιδρυθέν από τον ίδιο «Συμβούλιο Ειρήνης» έφτασε σε μια καθοριστική σύγκλιση. Η επιτευχθείσα συμφωνία αφορά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και όλων των υπόλοιπων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αυτή συνιστά τη ραχοκοκαλιά της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας που προωθεί η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού ηγέτη, η εξέλιξη αυτή διανοίγει πλέον διάπλατα τον δρόμο για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακο.Την ύπαρξη της εν λόγω συμφωνίας επιβεβαίωσαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η τελική συναίνεση διαμορφώθηκε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις διάρκειας αρκετών εβδομάδων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος της Αιγύπτου.