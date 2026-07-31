ΤΩΡΑ... Επεισόδια με φωτιές και ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΚΩΝ στις φυλακές Κορυδαλλού για την μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου!

Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών ε...



Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε αναταραχή από Τούρκους κρατούμενους που διαμαρτύρονται για τη μεταγωγή ενός συγκρατουμένου τους.

Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.