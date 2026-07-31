Η επιστροφή της «ΣΑΛΑΜΙΣ»: Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ ξαναμπαίνουν στην πρώτη γραμμή πριν από τον μεγάλο εκσυγχρονισμό

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της «ΣΑΛΑΜΙΣ» στις επιχειρήσεις έχει πλέον αρχίσει καθώς μετά από περίπου δύο χρόνια εκτεταμένων ε...





Η φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ»



Η επιχειρησιακή αξία της επιστροφής της «ΣΑΛΑΜΙΣ» είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ο εξαιρετικά αυξημένος επιχειρησιακός φόρτος του Πολεμικού Ναυτικού.



Τα τελευταία χρόνια οι φρεγάτες κλάσης «ΥΔΡΑ» αποτελούν τον βασικό κορμό των αποστολών υψηλής έντασης, τόσο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και πολύ μακριά από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αποστολές πραγματικών πολεμικών συνθηκών, όπως η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η επαναφορά και των τεσσάρων ΜΕΚΟ σε πλήρη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε το Πολεμικό Ναυτικό να μπορέσει να ξεκινήσει χωρίς επιχειρησιακά κενά το μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τους, το οποίο έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Δύο χρόνια απαιτητικών εργασιών για την επιστροφή στην πρώτη γραμμή



Η φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ» παρέμεινε εκτός ενεργού δράσης επί σχεδόν δύο χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βαριάς συντήρησης στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Οι εργασίες αφορούσαν ουσιαστικά κάθε κρίσιμο τομέα του πλοίου.



Ελέγχθηκαν και συντηρήθηκαν τα συστήματα πρόωσης, οι κύριες μηχανές, τα βοηθητικά μηχανήματα, τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, τα συστήματα ισχύος, οι σωληνώσεις, αλλά και μεγάλο μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων που απαιτούν περιοδική ανακατασκευή μετά από δεκαετίες συνεχούς επιχειρησιακής χρήσης.



Σε αρκετές περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν υλικά, τα οποία είχαν ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό τους κύκλο ζωής, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στη δομική κατάσταση του πλοίου, ώστε η φρεγάτα να συνεχίσει να επιχειρεί με ασφάλεια για πολλά ακόμη χρόνια.





Η φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ»



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ακολουθούν οι προβλεπόμενες δοκιμές στον Ναύσταθμο, οι έλεγχοι όλων των υποσυστημάτων και στη συνέχεια οι δοκιμές εν πλω, κατά τις οποίες πιστοποιείται ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πολεμικού Ναυτικού. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με στόχο η «ΣΑΛΑΜΙΣ» να επανέλθει σύντομα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ σηκώνουν το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος του Στόλου



Η επιστροφή της «ΣΑΛΑΜΙΣ» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ο ρόλος που έχουν αναλάβει οι τέσσερις φρεγάτες MEKO τα τελευταία χρόνια. Παρότι έχουν ήδη συμπληρώσει σχεδόν τρεις δεκαετίες υπηρεσίας, εξακολουθούν να αποτελούν τις πλέον ευέλικτες μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, ικανές να επιχειρούν σε ολόκληρο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων.



Οι ΜΕΚΟ συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά σε αποστολές επιτήρησης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε εθνικές και συμμαχικές ασκήσεις, σε αποστολές του ΝΑΤΟ, σε επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας, αλλά και σε αποστολές μεγάλης διάρκειας μακριά από τις ελληνικές βάσεις.



Η υψηλή ταχύτητα, η αξιοπιστία των συστημάτων τους και οι σημαντικές δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού πολέμου και πολέμου επιφανείας, με αιχμή του δόρατος το πανίσχυρο πυροβόλο OTO Melara 127/54 Compact των 127 χιλιοστών, τις καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για το Αρχηγείο Στόλου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ένα διαρκώς πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.



Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι συγκεκριμένες φρεγάτες έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή σχεδόν όλων των μεγάλων αποστολών του Πολεμικού Ναυτικού είτε πρόκειται για την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο είτε για επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είτε για την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας.









Η συνεχής επιχειρησιακή αξιοποίησή τους έχει αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις συντήρησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ολοκλήρωση της βαριάς συντήρησης της «ΣΑΛΑΜΙΣ». Με την επιστροφή της, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει και πάλι τρεις πλήρως επιχειρησιακές φρεγάτες ΜΕΚΟ και θα περιμένει την επαναφορά και της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ» γεγονός που προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των αποστολών. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Η φρεγάτα «ΣΑΛΑΜΙΣ»Η συνεχής επιχειρησιακή αξιοποίησή τους έχει αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις συντήρησης, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ολοκλήρωση της βαριάς συντήρησης της «ΣΑΛΑΜΙΣ». Με την επιστροφή της, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει και πάλι τρεις πλήρως επιχειρησιακές φρεγάτες ΜΕΚΟ και θα περιμένει την επαναφορά και της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ» γεγονός που προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των αποστολών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της «ΣΑΛΑΜΙΣ» στις επιχειρήσεις έχει πλέον αρχίσει καθώς μετά από περίπου δύο χρόνια εκτεταμένων εργασιών βαριάς συντήρησης στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, μια από τις τέσσερις φρεγάτες MEKO ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή του Στόλου, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο κατά την ολοκλήρωση των τελευταίων δοκιμών της «ΣΑΛΑΜΙΣ», θα είναι η πρώτη από τις φρεγάτες MEKO που θα επανενταχθεί επιχειρησιακά στις αρχές του φθινοπώρου, πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ η επιστροφή της δεν αποτελεί απλώς την ενεργοποίηση ακόμη μιας μονάδας επιφανείας.Αντιθέτως, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζεται να περάσει στη νέα εποχή του εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ, ενός προγράμματος που θα εξασφαλίσει ότι τα πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην αιχμή της ελληνικής ναυτικής ισχύος για τουλάχιστον δύο ακόμη δεκαετίες.