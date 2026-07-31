Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές - Μαίνεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

– Δύο μέτωπα φωτιάς υπάρχουν στην Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 59 πυροσβέστες, 20 οχ...



Μαίνεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο



Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

– Δύο μέτωπα φωτιάς υπάρχουν στην Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 59 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα.– Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής, του Αγίου Νικολάου και της Ξηρονομής, λόγω των πυρκαγιών.– Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που δυσκόλευαν την επιχείρηση, ενώ η περιοχή ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.