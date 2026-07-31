Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκκενώσεις σε 4 περιοχές - Μαίνεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Ιουλίου 31, 2026

  – Δύο μέτωπα φωτιάς υπάρχουν στην Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 59 πυροσβέστες, 20 οχ...

 



– Δύο μέτωπα φωτιάς υπάρχουν στην Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 59 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

– Εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές της Αλυκής, του Αγίου Νικολάου και της Ξηρονομής, λόγω των πυρκαγιών.

– Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που δυσκόλευαν την επιχείρηση, ενώ η περιοχή ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Μαίνεται η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)